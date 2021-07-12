Lale Mansur: Kazığı yiyene kadar herkesi iyi zannediyorum

? Asker kızı olmanın nesi daha zor: Disiplin mi, hayata bakış farklılıkları mı?

Hayata bakış konusunda babamla bir görüş ayrılığımız olmadı. Üç oğlandan sonra gelen kız çocuğu olduğum için malum, disiplin de bana hiç sökmedi.

? Müzisyen Şanar Yurdatapan abiniz. Evde kim avantajlı: Büyük kardeş mi, küçük mü?

Ben küçükken Şanar Abim üniversitede okuyordu. Sadece tatillerde birlikte olabiliyorduk. Eve gelmesini dört gözle beklerdim.

? Sahnede hangisi daha keyifli: Oyunculuk mu, başbalerinlik mi?

İkisi de aşkla yaptığım işler. Tercih etmem imkansız.

? Hangi ödül sizin için daha anlamlı: Ankara Uluslararası Film Festivali'nde aldığınız en iyi kadın oyuncu ödülü mü, Antalya Film Festivali'nde aldınız mı?

İlk filmimle aldığım, ilk en iyi kadın oyuncu ödülü Antalya Film Festivali'nden gelmişti. İlk ödülün yeri başka oluyor.

? Her ikisiyle de çalıştınız. Atıf Yılmaz mı, Ömer Kavur mu?

Atıf Abi bana inanan ilk yönetmendi. O yüzden onun yeri bende bambaşka.

? Hangisinden daha çok başınız ağrıdı: 'Ermenilerden Özür Diliyorum' kampanyasına destek vermeniz mi, Akil İnsanlar Heyeti'ne katılmanız mı?

Hiçbirinden. İnandığım bir şey yaptığımda başkalarının ne söylediğine asla aldırmam.

Benim içgüdüm Maldivler'de tatilde

? İstanbul'un... Kokuları mı, sesleri mi?

Sesleri desen... Gürültüden geçilmiyor. Kokuları desen... Nerede olduğuna bağlı. Ne diyeyim ki şimdi ben buna?

? Peki hangisinin manzarası daha güzel: Anadolu Yakası'ndan Avrupa'nın mı, Avrupa'dan karşının mı?

Avrupa yakasından Anadolu yakasına bakmak daha güzel. Bu yakadaki gökdelenleri görmemek için.

? Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?

Kesinlikle geçmişe. İki çift laf söylemek istediğim birkaç kişi var!

? Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

Sana şöyle anlatayım, tavuk yemeği bırakalı yıllar oluyor.

? Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?

Zengin ve güzel olmanın nesi varmış canım? Öyle olmuyor mu?

? Mantık mı, içgüdü mü?

İçgüdü. Benimki Maldivler'de süresiz tatilde olduğu için. Herkesi iyi zannetmek gibi iflah olmaz bir iyimserliğim var. Ta ki kazığı yiyene kadar.

? Bugün aldığınız kararlarda anneniz mi babanız mı etkilidir?

Hep kafamın dikine gittiğim için hiç kimsenin etkisi yoktur üzerimde.

? Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?

Sabah. Malum, akşamdan sabaha hava durumuna pek güven olmuyor.

KÜÇÜK KEYİFLER

Tavla hayat gibi: Biraz şans, biraz akıl

? Gündoğumu mu, günbatımı mı?

Kesinlikle gündoğumu. Çok daha az görebildiğim için! (Gülüyor)

? Bodrum mu Çeşme mi?

İkisini de istemem. Gürültü kirliliği konusunda birbirleriyle yarışıyorlar maşallah!

? En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?

Kendimizinki tabii. Arkadaşlarımızı davet edebilmek için.

? Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

Önce roman sonra yatmadan önce bir film.

? İmkan olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?

Dansçıyken yeteri kadar egzersiz yaptığım için müzik aletlerini çalmayı tercih ederim.

? Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?

İkisi de değil. Bak şöyle domatesli, sarımsaklı, fesleğenli, kırmızı biberli koca bir tabak makarna... Offf...

? Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam- Adana mı?

Şarap-balık-Ayvalık olmaz mı?

? Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

Hayvanlara yapılan zulümden dolayı et yemeği bıraktım. Ama henüz deniz mahsullerinden vazgeçemedim.

? Tavla mı satranç mı?

Tavlaya bayılırım. Tıpkı hayat gibi, biraz şans, biraz akıl... Ayrıca karşındaki oyuncunun kişiliğiyle ilgili çok şey gösterir.

? Twitter mı, Instagram mı?

Instagram. Twitter'da olsaydım çenemi tutamayacağım için çoktan hapsi boylamış olurdum. (Gülüyor)

POPÜLER ŞEYLER

Şiire gözümü Nazım'la açtım

? Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?

Marilyn Monroe olsun. Çünkü Fransızcam yetersiz.

? Nazım Hikmet mi, Orhan Veli mi?

Nazım Hikmet. Şiire gözümü onunla açtığım için.

? Lorel mi, Hardy mi?

Bu soruna itirazım var. İkisini birbirlerinden ayırmama opsiyonu niye yok? Birlikte kalsınlar mümkünse.

ÖZEL MESELELER

Aşkın karşıtı: Yeni bir aşk

? Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

Bir kar manyağı olarak kış derim bu soruya.

? Hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?

Göz kırpmaktan hiç hoşlanmam, göz kaçıranları da sevmem.

? Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere aşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?

Kimseye aşık olamamak feci bir şey olsa gerek. Bunun için narsisizm doruklarında dolaşmak lazım herhalde...

? Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?

Hiçbiri. Olsa olsa yeni bir aşk olabilir... (Gülüyor)

? Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?

Tek başıma ağlamayı tercih ederim. İnsan istediği kadar bağırıp çağırabiliyor. (Gülüyor)

? Hangisinden daha çok korkarsınız: Yalandan mı, yılandan mı?

Yalan eninde sonunda ortaya çıkıyor. O yüzden yılan. Fakat onlar da çok güzel olabiliyorlar. İnsan demek daha doğru bir cevap olabilir bence bu soruya.

? Affetmek mi, unutmak mı?

Affetmek. Zor olanı seçeyim.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN

HIZLI HIZLI

? Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

Orman.

? Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik-komedi mi?

Romantik.

? Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?

Televizyon. veya kitap.

? Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?

Avrupa.

? Kedi mi, köpek mi?

Kedi, köpek, at, kuş, balık...