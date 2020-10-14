Lale motifli aydınlatmalarla Sakarya'ya estetik görünüm kazandırılıyor - Son Dakika

Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında Hacıoğlu Mahallesi Şehit Yaşar Güller Caddesi'nde 25, Topça Katkı Kavşağı'nın da yer aldığı D-650 güzergahında 100 lale motifli dekoratif aydınlatma direğinin montajının tamamlandığı bildirildi.

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