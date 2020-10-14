Sakarya Büyükşehir Belediyesince, şehir estetiğine katkı sunacak dekoratif aydınlatma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında Hacıoğlu Mahallesi Şehit Yaşar Güller Caddesi'nde 25, Topça Katkı Kavşağı'nın da yer aldığı D-650 güzergahında 100 lale motifli dekoratif aydınlatma direğinin montajının tamamlandığı bildirildi.
Çalışmayla caddelerin ışıl ışıl olduğu belirtilirken, kent estetiğine katkı sunacak hizmetlerin devam edeceği kaydedildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Lale motifli aydınlatmalarla Sakarya'ya estetik görünüm kazandırılıyor - Son Dakika