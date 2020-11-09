Lale Müldür, sanatseverlerle söyleşide buluşacak - Son Dakika

Şair, yazar ve ressam Lale Müldür, eylül ayında sanatseverlerle buluşan "Milat" sergisine ilişkin çevrim içi bir söyleşi gerçekleştirecek.

Söyleşi, 12 Kasım'da, Yapı Kredi Kültür Sanat'ın YouTube kanalında yapılacak.

Sanatçının son dönem resimlerini bir araya getiren sergi, adını, Müldür'ün 2019'da yayımlanan "Tehlikeliydi, Biliyordum" adlı kitabındaki ilk şiirinden aldı.

Lale Müldür'ün, sergiyi ve eserlerini gerçekleştirme hikayesini anlatacağı söyleşi, herkesin katılımına açık ve ücretsiz yayımlanacak.