Son Dakika Haberleri: Lale ve Yeni Sanayi Sitesinde Çevre Temizliği Yapılıyor

Lale ve Yeni Sanayi Sitesinde Çevre Temizliği Yapılıyor

25 dakika önce

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin daha temiz bir görünüm kazanması yönünde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Lale ve Yeni Sanayi Sitesinde Çevre Temizliği Yapılıyor, System.String[]
Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin daha temiz bir görünüm kazanması yönünde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nevşehir Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren şehir merkezinde düzenli bir şekilde temizlik çalışması yaparken, çalışmalarını farklı alanlarda da sürdürüyor.

Bu kapsamda mahalle aralarında rastgele atılı atıkları temizleyen ekipler Lale ve Yeni Sanayi Sitesi'nde de düzenli bir şekilde çevre temizliği gerçekleştiriyor.

Modern Yeraltı ve yer üstü çöp konteynerlerinde biriken çöplerin de düzenli bir şekilde araçlarla alınarak çöp nakil araçlarıyla çöp alanlarına aktaran Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha temiz bir çevre oluşumu için çalışmalarını sürdürüyorlar. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:40 Kaynak: İHA

Nevşehir, Güncel
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