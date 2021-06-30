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Lalegölü Köy Meydanı'nın Açılışı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Protokol Mensupları Tarafından Yapıldı - Son Dakika

Lalegölü Köy Meydanı'nın Açılışı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Protokol Mensupları Tarafından Yapıldı

30.06.2021 17:10
Lalegölü Köy Meydanı'nın Açılışı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Protokol Mensupları Tarafından Yapıldı, System.String[]

Lalegölü Köy Meydanı'nın açılışı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları tarafından yapıldı.

Lalegölü Köy Meydanı'nın açılışı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları tarafından yapıldı. Açılış programına Vali Yılmaz'ın yanı sıra Toprakkale Kaymakamı Safa Kahraman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Sönmez, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı, Toprakkale Belediye Başkanı Mehmet Daşöz, siyasi parti temsilcileri, Lalegölü Köyü sakinleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan törenin devamında Lalegölü Köyü İmam-Hatibi Halil Gök Kur'an-ı Kerim okudu.

Törenin açılış konuşmasını yapan Lalegölü Köyü Muhtarı Mehmet Çatal, "Köyümüze İl Özel İdaresi aracılığıyla birçok hizmet yapıldı. KÖYDES kapsamında köy içi yollarımıza parke döşendi, içme suyu amaçlı 150 metreküp betonarme su deposu ve buna bağlı birçok hizmetler aldık. Vatandaşın hizmetine sunuldu. Bugün Sayın Kaymakamımız Safa Kahraman'ın gayreti ve girişimleri ile bu güzel köy meydanının açılışını yapıyoruz. Başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere Toprakkale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğimize ve Meydanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. "dedi.

Daha sonra konuşan Toprakkale Kaymakamı Safa Kahraman, Köy Meydanının düzenlenmesine yaklaşık bir ay önce başlanıldığını ifade ederek, "Toprak dolgusu yapıldı, sulama sistemi kuruldu, sert zemin döşemeleri yapıldı, ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştirildi ve akabinde kamelyalarımızın ve diğer ahşap ürünlerimizin de kurulumu tamamlanarak 1 ay gibi kısa bir sürede Köy Meydanımızı açılışa hazır hale getirdik. "dedi. Toprakkale Kaymakamı Kahraman sözlerinin devamında, "2800 metrekare yeşil alan, 1000 metrekareye yakın sert zemin döşemesi bulunan Meydanımızda estetiğe, ürün kalitesine ve ürün çeşitliliğine önem verdik. Burada çınar ağacından akasya ağacına, berberisten oya ağacına, süs eriğinden piramit mazıya, kartopu bitkisinde gauraya, kannadan zakkuma birçok çeşit ağaç ve süs bitkisi yer almakta. İnşallah birkaç hafta sonra çimlerimiz çıktığında uzun vadede, birkaç yıl sonra ağaçlarımız büyüyüp, bitkilerimiz geliştiğinde Meydanımız çok daha güzel bir görünüme kavuşacağını temenni ediyorum. "dedi.

Törende konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz ise, "Bugün Köyümüz, köyümüze anlam katacak, köy sakinlerimizin gelip oturabilecekleri, dinlenebilecekleri, nefes alabilecekleri çok güzel bir meydana kavuştu. Köyümüze bu Meydanı kazandıran Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum, emeği geçen bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Bu Meydanı tabii ki Muhtarımız güzelleştirmeye devam edecektir, Lalegölü Köyü halkı bu Meydana sahip çıkacaktır. Yaşadığımız çevreyi güzelleştirmek, daha yaşanabilir, daha güzel bir çevre yapmak bizlerin elindedir. Başta biz yöneticiler, belediye başkanlarımız, İl Özel İdaremiz olmak üzere Osmaniye'mize en güzel hizmeti sunabilme gayreti içerisindeyiz. Bu hizmetlerimizi, inşallah, daha da güzelleştirerek, geliştirerek Osmaniye'mize, ilçelerimize, köylerimize sunmaya devam edeceğiz. Bugün köyümüze böyle bir Meydanın kazandırılmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. "diye konuştu. Vali Yılmaz, ilimizde, ilçelerimizde ve köylerimizde model olabilecek çalışmalara odaklanılması gerektiğini de belirterek, "Karaçay Projemizi de Belediyemiz, İl Özel İdaremiz, DOĞAKA ile hep beraber Türkiye'ye örnek olacak model bir projeyi önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz. Temmuz ayının sonlarında hem Devlet Su İşleri ihalesini yapacak hem İl Özel İdaremiz ihalesini yapacak. Türkiye'de örnek ve model olacak bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Osmaniye'mize ne kazandırırsak, ne kadar hizmet edersek edelim az kalır. Burası Şehitler Diyarı Osmaniye. İnşallah Osmaniye'mize layık olabiliriz, Osmaniye'mize layık projeleri her zaman hayata geçirme imkanımız olur. Osmaniye'mizi hep birlikte geleceğe taşımayı inşallah Allah bize nasip eder. " diye konuştu.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz sözlerinin devamında koronavirüsle yapılan mücadeleden de söz ederek, şöyle devam etti, "Son iki haftadır vaka sayısı en düşük iller arasında birinci sıradayız. Bu anlamda bu mücadeleye destek veren bütün Osmaniyeli hemşehrilerimi yürekten kutluyorum. İnşallah bu mücadeleyi sürdürelim. Şu anda delta varyantı maalesef 26 ilimizde görüldü ve çok daha hızlı yayılıyor. Rehavete kapılmayalım ve kuralları asla gevşetmeyelim. Çünkü virüs çok çabuk yayılabiliyor. Kuralları gevşetirsek bütün bu mücadelemiz, emeklerimiz boşa gider. Biz tedbirleri elden bırakmadan geldiğimiz noktayı koruyalım, ilimizde koronavirüsü sıfırlayalım ve ilk bitiren il biz olalım. "diye konuştu. Vali Yılmaz, Lalegölü Köy Meydanı'nın hayırlı olması temennisiyle sözlerine son verdi.

Konuşmaların ardından Lalegölü Köy Meydanının açılışı Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları tarafından yapıldı.

Erdinç Yılmaz, Toprakkale, Jandarma, Osmaniye, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Lalegölü Köy Meydanı'nın Açılışı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Protokol Mensupları Tarafından Yapıldı - Son Dakika


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