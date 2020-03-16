Laleli’de ihracatın yarısı Whatsapp ve Telegram’dan - Son Dakika
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Laleli’de ihracatın yarısı Whatsapp ve Telegram’dan

29 dakika önce

Ekonomik durgunluk nedeni ile ticaretin yüzde 50'sini Whatsapp ve Telegram üzerinden gerçekleştiren Laleli esnafı, bu yolla 2 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdi.

Laleli’de ihracatın yarısı Whatsapp ve Telegram’dan, System.String[]

Ekonomik durgunluk nedeni ile ticaretin yüzde 50'sini Whatsapp ve Telegram üzerinden gerçekleştiren Laleli esnafı, bu yolla 2 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdi. Koronavirüs nedeni ile bu oranın daha da artması bekleniyor.

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Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:00 
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