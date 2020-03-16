Son Dakika › Ekonomi › Laleli’de ihracatın yarısı Whatsapp ve Telegram’dan - Son Dakika Ekonomi
Laleli’de ihracatın yarısı Whatsapp ve Telegram’dan
29 dakika önce
Ekonomik durgunluk nedeni ile ticaretin yüzde 50'sini Whatsapp ve Telegram üzerinden gerçekleştiren Laleli esnafı, bu yolla 2 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdi.
Ekonomik durgunluk nedeni ile ticaretin yüzde 50'sini Whatsapp ve Telegram üzerinden gerçekleştiren Laleli esnafı, bu yolla 2 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdi. Koronavirüs nedeni ile bu oranın daha da artması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:00
Son Dakika Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham yaşandı Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir