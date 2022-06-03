Laleli'de "kuyruk" kavgası kamerada - Son Dakika
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Laleli'de "kuyruk" kavgası kamerada

03.06.2022 15:13
Laleli'de "kuyruk" kavgası kamerada

FATİH'te para transfer ofisi önünde sıra bekleyenlerle esnaf arasında çıkan kavga kameraya yansıdı.

FATİH'te  para transfer ofisi önünde sıra bekleyenlerle esnaf arasında çıkan kavga kameraya yansıdı.

Olay, 31 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında Fatih Laleli Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Laleli Caddesi üzerinde bulunan uluslararası para transferi yapan bir dükkanın önündeki kaldırımda sabahın erken saatlerinde başlayan kuyruk saatlerce sürüyor. Yüzlerce kişinin oluşturduğu kuyruk yüzünden mağazalarının önünün kapandığından şikayetçi olan esnaf ile kuyrukta bekleyen kişiler arasında kavga çıktı. Yabancı uyruklu olduğu iddia edilen kişiler ile esnaf arasında çıkan kavgada sopa, sandalye ve kemer kullanıldı. Kavga olay yerine polisin gelmesiyle durabildi. Yaşanan kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kuyumcu dükkanı önünde oluşan kuyruktan şikayetçi olduğunu söyleyen esnaf Ali Demirci, "Gün içinde 100'lerce kişilik bir grup oluştuğunda, Biz bu grubu buradan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü müşteri girmiyor dükkana. Bunlar da olmayınca kavga çıkıyor. En son 50-60 kişi birbirine girdi" dedi.

"UYARDIK, SONRA KARŞILIĞINDA YUMRUK ALDIK"

Serkan Avcı ise, "Uyardık, sonra karşılığında yumruk aldık. Şiddet aldık, ister istemez kendimizi koruyalım diye burada. Esnaf, yardım ettiler. Öyle bir olay gerçekleşti, hoşnut değiliz. Ama gerçekleşti" şeklinde olayı anlattı.

Laleli'de kuyruk kavgası kamerada
Laleli'de kuyruk kavgası kamerada
Laleli'de kuyruk kavgası kamerada
Laleli'de kuyruk kavgası kamerada
Laleli'de kuyruk kavgası kamerada
Laleli'de kuyruk kavgası kamerada
Laleli'de kuyruk kavgası kamerada
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Laleli'de 'kuyruk' kavgası kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Laleli'de "kuyruk" kavgası kamerada - Son Dakika
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