Laleli'de savaş meydanlarını aratmayan kavga kamerada - Son Dakika
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Laleli'de savaş meydanlarını aratmayan kavga kamerada

03.06.2022 15:11

Laleli'deki bir para transfer merkezi önünde oluşan kuyruk, caddedeki dükkanların önünü kapatınca esnaf duruma tepki gösterdi.

Laleli'deki bir para transfer merkezi önünde oluşan kuyruk, caddedeki dükkanların önünü kapatınca esnaf duruma tepki gösterdi. Transfer merkezi önünde bekleyen kişilerle cadde esnafı arasında sopa, sandalye ve kemerlerin kullanıldığı kavga çıktı. 3 kişinin yaralandığı olay bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 31 Mayıs günü Laleli Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, uluslararası para transferi yapan dükkanın önünde bekleyen yabancı uyruklu yüzlerce kişi, caddede bulunan dükkanların önünü kapatıyordu. Kalabalıktan dolayı vitrinleri gözükmeyen esnaf ile transfer merkezi önünde bekleyen kişiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede sopa, sandalye ve kemerlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda kavgaya karışan 3 kişi yaralandı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Savaş meydanlarını aratmayan kavga bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, transfer merkezi önünde bekleyen kişilerle esnaf tartışıyor. Daha sonra iki taraf birbirlerine saldırmaya başlıyor. Yaklaşık 50 kişinin karıştığı kavga güç de olsa ayrılıyor.

"VİTRİNİMİZİN ÖNÜNDEN UZAKLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Kavgaya karışan esnaf Ali Demirci, "Genelde burada gün içinde 150-200 kişilik bir grup oluşturuluyor. Biz bu grubu buradan uzaklaştıramıyoruz. Burada para dağıtımı yapılıyor. Günde 4-5 milyon üzerinde para dağıtılıyor. Haliyle burayı yüzlerce kişi doldurunca insanları vitrinimizin önünden uzaklaştırmak istiyoruz. Müşteri girmiyor. Ticaret yapılmıyor. Biraz uzaklaştırmak istiyoruz. Bunlar da olmayınca kavga çıkıyor. En son 50-60 kişi birbirine girdi" dedi.

"EN AZ 2-3 KİŞİ YARALANDI"

Olay yaşanmadan önce dükkanın önünde 200 kişi olduğunu söyleyen Demirci, "Biz ricayla 'Arkadaşlar biraz geride duralım, dükkanın önünü açalım, insanlar gelip geçsin' dedik. Biri yumruk attı, karmaşa oluştu. En az 2-3 kişi yaralandı" diyerek, esnafla kuyrukta bekleyen yabancı uyruklular arasında kavga çıktığını söyledi.

"UYARDIK, KARŞILIĞINDA YUMRUK ALDIK"

Daha önce de çok şikayet edildiğini söyleyen Serkan Avcı, "Gerek karakol olsun, gerek esnaf olsun. Bankaya da bildirdik ama hiçbir şekilde bir sonuç alamadık. Burada o kadar kalabalık oluyor ki müşterimiz geliyor, o kalabalığın içinde bizi bulamıyor. Dükkanın önünü kapatıyorlar. Koridorda sakız olsun, tükürük olsun, çöpleri olsun. Bunları bir iki sefer temizleyebilirsiniz ama bu her zaman gerçekleşiyor. Büyük bir şikayet oldu. Kimse bunu sonuçlandırmadı. Böyle bir kavga gerçekleşti. Uyardık, sonra karşılığında yumruk aldık. Şiddet aldık. İster istemez kendimizi koruyalım diye burada. Esnaf sağ olsun yardım ettiler. Öyle bir olay gerçekleşti, hoşnut değiliz" dedi.

(Caner Sönmez - Davut Has/İHA)

Laleli'de savaş meydanlarını aratmayan kavga kamerada
Laleli'de savaş meydanlarını aratmayan kavga kamerada
Laleli'de savaş meydanlarını aratmayan kavga kamerada
Laleli'de savaş meydanlarını aratmayan kavga kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Laleli'de savaş meydanlarını aratmayan kavga kamerada - Son Dakika

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