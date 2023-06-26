Laleli'de Taksiciler Arasında Sıra Tartışması Kavgaya Dönüştü! Yerlerde Yuvarlandılar

İstanbul'un Fatih ilçesinde sıra bekleyen taksiciler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Dakikalarca kavga eden taksicileri çevredekiler ayırmakta güçlük çekti.

KAPIYI AÇIP SALDIRDI

Önceki gün Laleli'de iki taksici arasında sıra tartışması çıktı. Taksicileri meslektaşları sakinleştirerek araçlarına bindirdiler. Bir süre ilerledikten sonra durakta duran taksicilerden biri tartıştığı diğer taksicinin kapısını açarak saldırmaya başladı.

YERLERDE YUVARLANDILAR

Diğer taksicinin de araçtan inmesi ile bir anda kavga büyüdü. Yere düşen taksiciler kavga etmeye devam etti. Çevredekiler kavga eden ikiliyi güçlükle ayırdı.