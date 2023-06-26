İstanbul'un Fatih ilçesinde sıra bekleyen taksiciler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Dakikalarca kavga eden taksicileri çevredekiler ayırmakta güçlük çekti.
Önceki gün Laleli'de iki taksici arasında sıra tartışması çıktı. Taksicileri meslektaşları sakinleştirerek araçlarına bindirdiler. Bir süre ilerledikten sonra durakta duran taksicilerden biri tartıştığı diğer taksicinin kapısını açarak saldırmaya başladı.
Diğer taksicinin de araçtan inmesi ile bir anda kavga büyüdü. Yere düşen taksiciler kavga etmeye devam etti. Çevredekiler kavga eden ikiliyi güçlükle ayırdı.
Son Dakika › Güncel › Laleli'de Taksiciler Arasında Sıra Tartışması Kavgaya Dönüştü! Yerlerde Yuvarlandılar - Son Dakika