LALELİ'DE TRAMVAYDA TUTUNAN ÇOCUK YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Vedat BAYRAKTAR İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR- Kabataş tramvay hattı Laleli mevkiinde 6 yaşındaki çocuğun tramvaya tutunarak yaptığı yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yürekleri ağza getiren görüntülerde çocuğun tramvayın durmasını bile beklemeden ayaklarını sarkıtarak indiği görüldü.

Bağcılar-Kabataş tramvay hattı Laleli mevkiinde önceki gün akşam saatlerinde 6 yaşında bir çocuğun tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yaptığı görüldü. Trafikteki bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, çocuğun tehlikeye aldırış etmeden dakikalarca tramvayın arka kısmındaki kısma tutunarak yolculuk yaptığı görülüyor. Çocuğun tramvaydan inmek için bile durmasını beklemediği dikkat çekiyor. Çocuk tramvaydan inerken önce ayaklarını sarkıtıp, bir süre bu şekilde ilerledikten sonra, ellerini bırakıyor.