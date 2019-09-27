Laleli'deki dükkanlarda deprem anı
1 saat önce
Laleli'deki dükkanlarda deprem anıİSTANBUL - Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Laleli'deki dükkanlarda yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:52 Kaynak: İHA
Laleli'deki dükkanlarda deprem anı
İSTANBUL - Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Laleli'deki dükkanlarda yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Deprem anı Laleli'de bulunan dükkanların güvenlik kameralarına yansıdı. görüntülerde vatandaşların panik anları yer alıyor.
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