Son Dakika Haberleri: Laleli'deki dükkanlarda deprem anı
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Laleli'deki dükkanlarda deprem anı

1 saat önce

Laleli'deki dükkanlarda deprem anıİSTANBUL - Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Laleli'deki dükkanlarda yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Laleli'deki dükkanlarda deprem anı

İSTANBUL - Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Laleli'deki dükkanlarda yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Deprem anı Laleli'de bulunan dükkanların güvenlik kameralarına yansıdı. görüntülerde vatandaşların panik anları yer alıyor.

Laleli'deki dükkanlarda deprem anı

Silivri, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:52 Kaynak: İHA
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