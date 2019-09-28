Son Dakika Haberleri: Lalelispor'dan 10 numara başlangıç
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Lalelispor'dan 10 numara başlangıç

1 saat önce

Manisa 1. Amatör Ligin ilk hafta açılışı, Lalelispor ile Karaoğlanlıspor arasında Ertuğrul Dilek Stadında oynanan karşılaşma ile yapıldı.

Lalelispor'dan 10 numara başlangıç, System.String[]

Manisa 1. Amatör Ligin ilk hafta açılışı, Lalelispor ile Karaoğlanlıspor arasında Ertuğrul Dilek Stadında oynanan karşılaşma ile yapıldı. Karşılaşmayı 10-1 kazanan Lalelispor lige iyi bir başlangıç yapmış oldu.


Antrenör İlker Özcan yönetimindeki Lalelispor Manisa 1. Amatör Küme ilk maçında bol gollü bir galibiyet ile lige iyi bir başlangıç yaptı. Karşılaşma öncesinde ASKF Başkanı Erol Timur takımlara ve hakemlere çiçek takdim ederek, başarılar dilerken karşılaşmayı Lalelispor Başkanı Bülent Kanik, Asbaşkan Bedriye Pehlivan, yöneticiler Remzi Çapın ve saha yöneticilerinden Serkan Yerlikaya, Ramazan Salar da izledi.


Lalelispor'un gollerini Ozan (4), Envercan (2), Ümit (2), Cemil ve Emre kaydetti. - MANİSA

Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:24 Kaynak: İHA
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