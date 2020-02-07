Laletaş, 3'üncü kişisel resim sergisini MTSO Sanat Galerisinde açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Laletaş, 3'üncü kişisel resim sergisini MTSO Sanat Galerisinde açtı - Son Dakika

Laletaş, 3'üncü kişisel resim sergisini MTSO Sanat Galerisinde açtı

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Sanatçı Meral Laletaş, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde üçüncü kişisel resim sergisini açtı.

Laletaş, 3'üncü kişisel resim sergisini MTSO Sanat Galerisinde açtı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Sanatçı Meral Laletaş, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde üçüncü kişisel resim sergisini açtı. Sergide, Laletaş'ın 15 eseri beğeniye sunuldu.


Bir dönem yerel bir televizyon kanalında sunuculuk yapan Meral Laletaş, MTSO Sanat Galerisinde açtığı sergide, ağırlıklı olarak portre çalışmalarına yer verdi. Serginin açılışına, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol'un yanı sıra, Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş, Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli ile sanatseverler katıldı.


Doktora tezini oluşturan 'İfade aracı olarak portre' konusunu tablolarında çokça işleyen sanatçı, resimler üzerinden duygulara odaklanıyor. "Resim, anda yaşanan duyguları sıradanlıktan çıkartarak, insanları ortak bir anda buluşturuyor" diyen Laletaş, sergi açılışında yaptığı konuşmada, çocuk yaşlarından bu yana resim yapmayı çok sevdiğini ve ilkokul öğretmeninin keşfiyle resim yapmaya başladığını söyledi. Eğitim hayatına bir süre ara verdiğini, Mersin'de yerel bir televizyon kanalında sunuculuk yaptığını anlatan Laletaş, evlendikten sonra oğlunun ilkokula başlamasıyla resim üzerine eğitimine devam ettiğini bildirdi. Resim tutkusunu hiçbir zaman kaybetmediğini ve hayatında keşkelere yer vermemek için sevdiği işi yaptığını vurgulayan Laletaş, "Sanat sizi derinleştiriyor ve sorgulatıyor. Ne kadar sorgularsanız hayal dünyanız o kadar gelişiyor" dedi.


Sergisinde, resme profesyonel olarak başladığı günden bu yana yaptığı eserlerine yer verdiğini aktaran Laletaş, ağırlıklı olarak yağlı boya, akrilik tekniğini kullanıldığını ifade etti. Çalışmalarına kendi atölyesinde devam ettiğini de belirten Laletaş, kişisel sergilerinin yanı sıra birçok karma sergiye katıldığını dile getirdi. Resim yaparken en büyük desteği ailesinden gördüğünü ifade eden Laletaş, "Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Mesela çocuklarım da benimle birlikte sanatla iç içe; bu duyarlılıkla yetişiyorlar" diye konuştu.


Laletaş'ın sergisi 26 Şubat'a kadar açık kalacak. - MERSİN

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:23 Kaynak: İHA
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