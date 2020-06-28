Laleto Tekstil dünyaya açılmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Laleto Tekstil dünyaya açılmaya hazırlanıyor

Modacı Mehmet Sait Dalmış, Laleto Tekstilin dünyaya açılmaya hazırlandığını söyledi.

Modacı Mehmet Sait Dalmış, Laleto Tekstilin dünyaya açılmaya hazırlandığını söyledi.

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı


Laleto Tekstilin yakın zamanda büyük başarılara imza atacağını belirten Mehmet Sait Dalmış, birbirinden kaliteli tasarımlarıyla çıtayı her zaman en yüksek seviyeye taşıyan Laleto Tekstil'in buna uygun ürünler tasarlayarak her zaman ve her şartta en iyisini yapmaya çalıştığını ifade etti. Modacı Mehmet Sait Dalmış, "Türk moda sektörünün dünyaya açılmasını hedefleyerek kurulan Laleto Tekstil, bu amaç uğruna yapmış olduğu çalışmalarına devam ediyor. Bu noktada, tekstil ve moda sektöründe farklı ülkelerle işbirliği yapmak isteyen Laleto Tekstil, uluslararası moda organizasyonlarında da adından söz ettirmeyi amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda birbirinden ünlü mankenlerin üzerinde Laleto Tekstil ürünlerinin olması hedefleniyor. Kaliteli tasarım ürünlerinin kendisini gösterdiği bu marka; moda organizasyonları sayesinde kısa zamanda adını tüm dünyada duyuracak" dedi.


"Laleto Tekstil korona virüs sürecinde de alışveriş yapmak için en iyi adres"


Laleto Tekstilin, tüm dünyanın problemi olan ve halen daha devam eden korona virüs sürecinin alışveriş ve moda alışkanlıklarını nasıl etkilediğini de araştırdığını aktaran Dalmış, "Korona virüs bu dönemde hayatımıza girmemiş olsaydı moda konusunda bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Ancak, pandemi süreci insanların alışveriş tercihlerini de değiştirdi. Her şeyden önce, alışverişler, zorunlu sebeplerden dolayı online olarak yapılıyor. Bunun yanı sıra, satın alınan giyim ürünleri de daha farklı. Maske kullanmak, artık bu sürecin bir parçası olmaktan çıktı. Hayatımızın vazgeçilmez unsuru olan maskelerin kıyafetlerle kombin edilmesi de gündeme geldi. Birçok marka kendine özgü maske üretimine başladı. Sonuç olarak, maskelerin rengiyle kıyafetlerin renginin uyumlu olması oldukça önemli bir husus. Laleto Tekstil. bu dönemde daha rahat kıyafetlerin moda olduğunu biliyor. Eşofmanlar ve salaş kıyafetler, insanların evden çıkmaya ihtiyaç duymadığı bu günlerde daha çok tercih ediliyor. Buna ek olarak, basitliğe geri dönüş süreci de hızlandı. Sonuç olarak, Laleto Tekstil, bünyesinde bulunan ürünlerle korona virüs sürecinde de alışveriş yapmak için en iyi adres" diye konuştu. - ŞIRNAK

Mehmet Sait, Koronavirüs, Moda, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Laleto Tekstil dünyaya açılmaya hazırlanıyor - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

20:34 Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu 19:27 Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı 18:02 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 16:06 Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e 7,2 milyar dolar kaybettirdi 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 00:13 Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu
20:33
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
20:28
Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
20:24
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
19:44
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
19:26
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
19:10
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
18:45
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert eleştiri: Trabzonspor ve Alanyaspor'a ceza veremiyorlar, yemiyor
18:29
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
18:28
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
18:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 20:38:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Laleto Tekstil dünyaya açılmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]