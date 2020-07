Laleto Tekstil moda markası olma konusunda ısrarlı

Merkezi İstanbul'da bulunan Laleto Tekstil bünyesinde çalışan tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, Laleto Tekstilin sektöre girdiği günden bu yana dünya çapında bir marka olmayı hedeflediğini söyledi.

Deneyimli tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, Laleto Tekstilin adının ilerleyen zamanlarda daha çok duyulacağını söyledi. Geçmişten bugüne dek modayı sokağa indirmek isteyen birçok giyim markasının olduğunu aktaran Dalmış, "Kimisinin bunu başardığını, kimisinin ise bu amacının çok gerisinde kaldığını söylemeliyiz. Tüketicilerin herhangi bir markayı benimsemesi kolay değil. Bir markanın ürünlerini seçmesi konusunda tüketicileri ikna etmesi şart. Bu noktada, ürün kalitesinin yanı sıra belirleyici olan başka faktörler de bulunuyor. Laleto Tekstil, başarının tüketicilerin isteklerine paralel ürünlere yer vermek ile yakından alakalı olduğunu düşünüyor. Bu doğrultuda hizmet sunan firmamız, günümüz modasını yakından takip ederek tüketicilerin beklentilerine yönelik giyim ürünlerini onlarla buluşturuyor. Moda marka olmak isteyen Laleto Tekstil, yenilikçi hedeflere sahip. Bu bağlamda, markamız, her zaman kendisini yenilemek isteyen tüketicileri hedef almaktadır. Her sezon kendilerini yeniden keşfeden ve sürekli değişim izlenimi oluşturmak isteyen tüketicilerin bu amaçlarına uygun bir giyim markası bulmak istedikleri biliniyor. Laleto Tekstil, bu özelliklerin hepsini bünyesinde taşıyan bir firma. Milano, Paris, New York, Londra gibi şehirlerin isimlerinin geçmişten bu yana modayla beraber anıldığı bilinen bir gerçek. Bu şehirler arasında herhangi bir Türk şehrinin olmadığını fark eden Laleto Tekstil, kaliteli giyim ürünleri sayesinde moda dünyasında Türkiye'nin adını duyurma konusunda oldukça ısrarcı. Laleto Tekstil moda sektöründe satılan ürünlerin herhangi bir giyim parçasından ibaret olmadığını biliyor. Önemli olan kriterin tüketicilerin bu ürünleri giydikleri takdirde hayatlarının değişeceği konusunda ikna olmaları. Bir insan, bir kıyafeti aldığı zaman hayatının daha iyi olacağı, kendisinin daha iyi gözükeceği ve başarılı olacağı konusunda ikna oluyorsa bu durum söz konusu kıyafetin satıldığı markanın bir başarısı olarak görülebilir. Sonuç olarak, bu stratejileri izleyen Laleto Tekstilin adını ilerleyen zamanlarda daha çok duymaya hazır olun" dedi