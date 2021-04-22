LaLiga Başkanı Javier Tebas: "Avrupa Süper Ligi için 25 yıl beklediler 48 saatte bitti" - Son Dakika

LaLiga Başkanı Javier Tebas: "Avrupa Süper Ligi için 25 yıl beklediler 48 saatte bitti"

22.04.2021 16:59
LaLiga Başkanı Javier Tebas:

İspanya'da futbolda 1. ve 2. lig kulüplerinin üyesi olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, "Avrupa Süper Ligi için 25 yıl beklediler 48 saatte bitti.

İspanya'da futbolda 1. ve 2. lig kulüplerinin üyesi olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, "Avrupa Süper Ligi için 25 yıl beklediler 48 saatte bitti." dedi.

LaLiga, Tebas ve bazı İspanyol kulüplerin üst düzey yöneticileri ile Avrupa Süper Ligi kurulması girişimine karşı tutumlarına açıklık getirmek için yüksek katılımlı çevrim içi basın toplantısı düzenledi.

Tebas, "Avrupa Süper Ligi tehdidi 20-25 yıldır vardı. ve nihayet bu tehdit gerçek oldu. Ama olumlu olan bu işin bitmesidir. 25 yıl beklediler, 48 saatte bitti. Özellikle İngiltere'de yaşananlar, alınan kararlar, Fransa ve İtalya'daki tepkilerden sonra aktif olarak bu tehdit bir dönem daha ortadan kalkmıştır. Negatif olan ise bu sorunu nasıl çözeceğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu girişimin (Avrupa Süper Ligi) başındakiler kötü bir şey yaptıklarını biliyorlardı. Bu yüzden bu işi gizli yürüttüler." diyen Tebas, "Eğer onların anlayışında diyalog kurmak istediklerini vermekse, hayır. Böyle bir şey olamaz." açıklamasını yaptı.

Real Madrid Kulübü başkanı Florentino Perez'in "Avrupa Süper Ligi projesi beklemede" açıklamasına da tepki gösteren Tebas, "Perez, gerçek bir değerlendirme yapmadı. Bu, 6 İngiliz kulübü, Alman kulüpleri asla böyle bir turnuvada yer almayacaklar. Avrupa Süper Ligi öldü. Gerçekçi olmak gerek. Perez ya yalan söylüyor ya da hata yapıyor. Perez ile zaten bir kaç aydır konuşmuyorum. Zaten her şeyi gizli yapıyor." diye konuştu.

Avrupa Süper Ligi'nde ısrar eden Real Madrid ve Barcelona'nın EUFA'da Şampiyonlar Ligi'nin yeni oluşumuna destek verdiklerini hatırlatan Tebas, "Bakalım, göreceğiz Real Madrid ve Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam edecek mi?" dedi.

"Infantino ile ilgili çok ciddi şüphelerim var"

Tebas, "FIFA Başkanı Gianni Infantino'nın tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise "Infantino'nun rolü beni endişelendiriyor. Konuşması çok güçlüydü ama Süper Lig ile ilgili gerçekler söylediği ile aynı değil. Süper Lig kulüpleri, Infantino'nun kendilerini desteklediğini söylüyorlardı. Açık konuşmam gerek. Infantino ile ilgili çok ciddi şüphelerim var." cevabını verdi.

Sadece büyük takımların maçlarının izlendiği iddiasının doğru olmadığını söyleyen Tebas, "Real Madrid- Liverpool maçının izlenme sayısı Barcelona- Valladolid maçından sadece 100 bin kişi daha fazlaydı." bilgisini paylaştı.

Spor Toto Süper Lig, Javier Tebas, Real Madrid, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor LaLiga Başkanı Javier Tebas: 'Avrupa Süper Ligi için 25 yıl beklediler 48 saatte bitti' - Son Dakika Spor


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