LaLiga Orta Doğu ve Afrika Direktörü Ventura: LaLiga'yı Türk pazarında büyütmeye çalışıyoruz

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - LaLiga Orta Doğu ve Afrika Direktörü Maite Ventura ve LaLiga Orta Doğu ve Orta Asya Direktörü Guillermo Heredia, Türk futboluna bakış açıları ve Türk futbolcuların İspanya'da forma giymeleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılan Ventura, "Ekonomik Forum gerçekten çok güzel bir etkinlik. Konuşmacıların da fikirlerini ve bütün paylaşımlarını görebildik. Türkiye'deki durumları da bilebiliyoruz. Ayrıca benim ve LaLiga için de çok özel bir etkinlik çünkü İstanbul'a gelmek bizim için her zaman çok güzel bir duygu, ondan dolayı çok mutluyuz" dedi.

VENTURA: LALIGA'YI TÜRK PAZARINDA BÜYÜTMEYE VE PARLATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Türk futbolcuların LaLiga'da yer almasından dolayı duydukları mutluluğu da dile getiren Ventura, "Türk futbolcuların LaLiga'da bulunması ve onların futbolunu da İspanya'dan izleyebilmek bizim için çok güzel bir duygu ama aynı zamanda da bu oyuncuların bizim için bu pazara en büyük anahtarı sunduğunu da söylememiz lazım. Zaten bildiğiniz gibi Türkiye'de de bir delegemiz var, onun da işinin en büyük parçası bu oyuncuları kullanarak buradaki ligle, sosyal medyada belli projeler tasarlayarak LaLiga'yı Türk pazarında büyütmeye ve parlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

LaLiga'nın gelişimi için Türkiye'ye de büyük önem verdiklerini belirten Ventura, "Tabii ki hem ligle hem federasyonlarla bulunduğumuz her ülkede bu tarz çalışmaları yapmaya çalışıyoruz ve en önemli noktalardan biri de bilgi alışverişi. Biz her zaman bilgimizi paylaşmaya açığız, dünyadaki futbol kalitesini de artırmak istiyoruz. Aynı zamanda da pazardan bilmediğimiz çok fazla şeyleri de yerli liglerden ve federasyonlardan öğreniyoruz, bu çok stratejik bir nokta. Ondan dolayı tabii ki çalışmaya devam etmek istiyoruz" dedi.

HEREDIA: TÜRK FUTBOLCUSUNUN LALIGA'YA GELME GELENEĞİ VAR

LaLiga Orta Doğu ve Orta Asya Direktörü Guillermo Heredia ise Türk futbolcuların İspanya'da oynamasının bir gelenek olduğuna değinirken, "İş kısmında 2013'te başladığımız şekilde bir ivme yakalayarak Dubai ofisini açmıştık. O andan itibaren 2017'de de 'global network' dediğimiz bir global ağ kuruldu. 45 farklı ülkede 45 kişinin seçilmesi ve bunların bu ülkelerde 7/24 burada olup, stratejik pazarlarda çalışmalar yapmasına gerek duyduk. Bu stratejik ülkelerden bir tanesi de Türkiye'ydi. Bildiğiniz gibi LaLiga Türkiye Sorumlusu Mete Türkmenoğlu bu işleri yönetmeye devam ediyor. Türkiye'yi daha iyi anlayarak ve LaLiga markasını parlatmak adına her zaman çalışmaya devam edeceğiz. Daha teknik ve sportif tarafa geçersek; şu anda da 3 Türk oyuncu bizde, LaLiga'da oynuyor. Ama zamanında da Türk futbolcunun LaLiga'ya gelme geleneğini görüyoruz, siz de biliyorsunuz. Biz her zaman bütün dünyadan yetenekleri LaLiga'da barındırmak istiyoruz, bunu dünyaya sunmak ve parlatmak istiyoruz. Ondan dolayı umarız ki rakam da artar" diye konuştu.

"RONALDO'NUN GİTMESİNE RAĞMEN YAYIN GELİRLERİMİZ ARTIŞ GÖSTERİYOR"

Cristiano Ronaldo'nun LaLiga'dan ayrılmasına rağmen lig gelirlerinde yükseliş olduğunu vurgulayan Heredia, şunları dedi:

"Öncelikle Ronaldo'nun ne kadar üst seviye bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz, onu kimsenin söylemesine gerek yok. Tabii ki Ronaldo ve Messi'nin bizim ligde bulunması, bizim için her zaman çok güzel bir promosyon aracı olabilir. Ama aynı zamanda da önemli olan şu ki, biz LaLiga markasını her zaman oyunculardan bağımsız tutmamız lazım. Oyuncular gelip gidebilir, bizim her zaman bu markayı yukarıda tutmamız lazım. Ayrıca küçük bir detay daha; LaLiga asla bir kulübün nasıl transfer yapacağını da söyleyecek yetkiye sahip değil. Bunlar kulüplerin yaptığı transferler, ondan dolayı biz LaLiga'yı paket olarak, çalışarak, dünyaya sunarak her zaman dünyaya aktarmaya çalışıyoruz. ve önemli bir nokta; Ronaldo gitmesine rağmen yayın gelirlerimiz artış gösteriyor, mevcut sponsorlardan hiçbiri ayrılmak istemedi, aksine daha fazla sponsorluk imzaladık. Ondan dolayı süreklilik ve sürdürülebilirlik bulunan projeler devam ettikçe bu tarz vedalar bizi daha az etkileyecek."

