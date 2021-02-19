Lalin için Selimiye'den Bodrum'a geçiyorlar - Son Dakika

Lalin için Selimiye'den Bodrum'a geçiyorlar

19.02.2021 08:07
Lalin için Selimiye'den Bodrum'a geçiyorlar, System.String[]

2016'da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları Lalin'le katlayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, yaz tatili için şimdiden hazırlıklara başladı.

2016'da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları Lalin'le katlayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, yaz tatili için şimdiden hazırlıklara başladı.

Her yazı Selimiye'de tuttukları evde geçiren çift, bu kez kontratı yenilemedi. Aldığım duyumlara göre çift, gelecek yazı Bodrum'da geçirmeye karar vermiş.

KİRALIK EV ARIYOR

Marmaris'in Selimiye bölgesi, zor ulaşımı nedeniyle genellikle mahremiyetine önem veren ünlü isimler tarafından tercih ediliyor.

Ancak ulaşım zorluğu genç anne Sinem Kobal'ı endişelendirdiğinden, çift Selimiye yerine daha merkezi sayılan Bodrum'a geçmeyi tercih etmiş.

Bodrum'da hem büyük hastaneler var hem de havalimanı. Küçük bebekli aileler için daha uygun olduğu kesin.

Bu nedenle Kenan İmirzalıoğlu da şimdilerde ailesinin rahat edebileceği güzel bir kiralık ev arayışındaymış.

Rotayı Dubai'ye çevirdiler

Çocuklarına düşkünlüğüyle bilinen işadamı Erdal Acar, her sene sömestr tatilini tamamen çocuklarına ayırıyor. Uzun zamandır kayak tatili planı yapan Acar, pandemi nedeniyle Fransa'nın ünlü kayak merkezi Courchevel'e gidemeyince tatilini Uludağ'a aldırmış.

Fakat çocukları kayak yerine deniz tatili isteyince, rotayı bu kez güneye çevirmiş. Uludağ rezervasyonunu iptal eden ünlü işadamı, eşi Kardelen Acar ve çocuklarıyla birlikte soluğu Dubai'de almış. Aile, kışın ortasında güneş ve denizin keyfini çıkarmış.

Kızları olacak!

Futbol dünyasının tanınmış ismi, Admer Spor firmasının genç patronu Serhat Mert, baba olmak için gün sayıyor. Uzun yıllar futbol oynayan, şimdilerde ise Beşiktaş Spor Kulübü Divan Kurulu Üyeliği yapan Serhat Mert'in eşi Mina Mert, beş aylık hamile. Kız çocuğu sahibi olacak çifti şimdiden telaş sarmış bile!

Etiler'de oturan çift, bebeklerinin doğumuyla birlikte daha büyük bir eve geçmek için kolları sıvamış. Serhat Mert, şimdilerde yine Etiler'de ev arıyormuş. Ben de Mert çiftini tebrik ediyor ve bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını diliyorum.

XL kıyafetlerini satışa çıkardı!

Sosyal medyanın en etkili isimlerinden Buse Terim Bahçekapılı, iki bebeğinin doğumunun ardından yaptığı sıkı rejimle fazla kilolarından kurtulmuştu. 2 beden zayıflayan Terim, kendisine artık büyük gelen kıyafetlerini ikinci el uygulaması Dolap'ta satışa çıkarmış.

"Fenomen Dolapları" kategorisinde satış yapan cemiyetin ünlü ismi, kızları Nil ve Naz'ın küçülen eşyalarını da satışa koymuş. Dolabına bir göz attım, 20 TL'den 3000 TL'ye kadar, oldukça iyi durumda, çok az kullanılmış 100'e yakın markalı ürün var. Dolap'ta 27 bin takipçisi olan Buse Terim, bugüne kadar da 310 adet satış yapmış.

Lalin için Selimiye'den Bodrum'a geçiyorlar

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Bodrum, Ekim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Lalin için Selimiye'den Bodrum'a geçiyorlar - Son Dakika Magazin


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