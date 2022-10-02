Nepal'de Rudrayani Festivali Kutlandı - Son Dakika
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Nepal'de Rudrayani Festivali Kutlandı

02.10.2022 16:54
Nepal'de Rudrayani Festivali Kutlandı

LALİTPUR, 2 Ekim (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentindeki Khokana'da, daha çok Sikali Jatra olarak bilinen tanrıça Rudrayani Festivali 1 Ekim'de kutlandı.

LALİTPUR, 2 Ekim (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentindeki Khokana'da, daha çok Sikali Jatra olarak bilinen tanrıça Rudrayani Festivali 1 Ekim'de kutlandı. Yöre halkı, dans ve flüt gösterileri gibi çeşit li etkinliklerle festivali kutladı.

Nepal'de Rudrayani Festivali Kutlandı

Nepal'in Lalitpur kentindeki Khokana köyünde daha çok Sikali Jatra olarak bilinen Rudrayani Festivalindeki performanslarının ardından verilen ziyafete katılan dansçılar, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'de Rudrayani Festivali Kutlandı

Nepal'in Lalitpur kentindeki Khokana köyünde daha çok Sikali Jatra olarak bilinen Rudrayani Festivalindeki performansı sonrası bir dansçı, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'de Rudrayani Festivali Kutlandı

Nepal'in Lalitpur kentindeki Khokana köyünde daha çok Sikali Jatra olarak bilinen Rudrayani Festivali sırasında flüt çalan geleneksel giysili kadınlar, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'de Rudrayani Festivali Kutlandı

Nepal'in Lalitpur kentindeki Khokana köyünde daha çok Sikali Jatra olarak bilinen Rudrayani Festivali sırasında görülen bir maskeli dansçı, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'de Rudrayani Festivali Kutlandı

Nepal'in Lalitpur kentindeki Khokana köyünde daha çok Sikali Jatra olarak bilinen Rudrayani Festivalindeki performanslarının ardından dinlenen dansçılar, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'de Rudrayani Festivali Kutlandı

Nepal'in Lalitpur kentindeki Khokana köyünde daha çok Sikali Jatra olarak bilinen Rudrayani Festivali sırasında flüt çalan geleneksel giysili kadınlar, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'de Rudrayani Festivali Kutlandı

Nepal'in Lalitpur kentindeki Khokana köyünde daha çok Sikali Jatra olarak bilinen Rudrayani Festivalindeki performansı sonrası bir dansçı, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'de Rudrayani Festivali Kutlandı

Nepal'in Lalitpur kentindeki Khokana köyünde daha çok Sikali Jatra olarak bilinen Rudrayani Festivalinde dans eden maskeli dansçı, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Nepal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'de Rudrayani Festivali Kutlandı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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