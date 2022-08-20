Nepal Halkı Krishna Janmashtami Festivali'ni Kutluyor - Son Dakika
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Nepal Halkı Krishna Janmashtami Festivali'ni Kutluyor

20.08.2022 19:27
Nepal Halkı Krishna Janmashtami Festivali'ni Kutluyor

LALİTPUR, 20 Ağustos (Xinhua) -- Nepal halkı Hindu Tanrısı Krishna'nın doğum yıl dönümü için düzenlenen Krishna Janmashtami festival ini kutluyor.

LALİTPUR, 20 Ağustos (Xinhua) -- Nepal halkı Hindu Tanrısı Krishna'nın doğum yıl dönümü için düzenlenen Krishna Janmashtami festival ini kutluyor.

Nepal Halkı Krishna Janmashtami Festivali'ni Kutluyor

Nepal'deki Lalitpur'da yer alan Lord Krishna Tapınağı'nda düzenlenen Krishna Jan mashtami Festivali'nde Lord Krishna ve Radha gibi giyinmiş çocuklar, 19 Ağustos 2 022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal Halkı Krishna Janmashtami Festivali'ni Kutluyor

Nepal'deki Lalitpur'da düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'nde bir çocuk yoğ urt yiyor, 19 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal Halkı Krishna Janmashtami Festivali'ni Kutluyor

Nepal'deki Lalitpur'da düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'nde bir bir kız çoc uğu elinde tavus kuşu tüyüyle poz veriyor, 19 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hari Maharj an/Xinhua)

Nepal Halkı Krishna Janmashtami Festivali'ni Kutluyor

Nepal'deki Lalitpur'da düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'nde dindarlar Lor d Krishna'ya ibadet etmek için sıraya giriyor, 19 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hari Mah arjan/Xinhua)

Nepal Halkı Krishna Janmashtami Festivali'ni Kutluyor

Nepal'deki Bhaktapur'da düzenlenen Krishna Janmashtami Festivali'ndeki geçit tör enine katılan insanlar, 19 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal Halkı Krishna Janmashtami Festivali'ni Kutluyor

Nepal'deki Lalitpur'da yer alan Lord Krishna Tapınağı'nda düzenlenen Krishna Jan mashtami Festivali'ne katılan insanlar, 19 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/ Xinhua)

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Nepal'in sembollerinden Bagmati Nehri siyaha büründü Nepal'in sembollerinden Bagmati Nehri siyaha büründü Nepal'in sembollerinden Bagmati Nehri siyaha büründü Nepal'in sembollerinden Bagmati Nehri siyaha büründü
Kaynak: Xinhua

Nepal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal Halkı Krishna Janmashtami Festivali'ni Kutluyor - Son Dakika

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