Dünya Turizm Günü Nepal'de Kutlandı

LALİTPUR, 28 Eylül (Xinhua) -- Her yıl 27 Eylül'de kutlanan Dünya Turizm Günü dolayısıyla Nepal 'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda kutlamalar düzenlendi. Kutlamalar kapsamında geleneksel kıyafetleri içindeki kız çocukları bir performans sergiledi.

Kaynak: Xinhua

Dünya Turizm Günü, Eylül, Nepal, Güncel, Son Dakika

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