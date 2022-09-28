Dünya Turizm Günü Nepal'de Kutlandı - Son Dakika
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Dünya Turizm Günü Nepal'de Kutlandı

28.09.2022 13:14
Dünya Turizm Günü Nepal'de Kutlandı

LALİTPUR, 28 Eylül (Xinhua) -- Her yıl 27 Eylül'de kutlanan Dünya Turizm Günü dolayısıyla Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda kutlamalar düzenlendi.

LALİTPUR, 28 Eylül (Xinhua) -- Her yıl 27 Eylül'de kutlanan Dünya Turizm Günü dolayısıyla Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda kutlamalar düzenlendi. Kutlamalar kapsamında geleneksel kıyafetleri içindeki kız çocukları bir performans sergiledi.

Dünya Turizm Günü Nepal'de Kutlandı

Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda düzenlenen Dünya Turizm Günü kutlamalarında kız çocukları geleneksel kıyafetleriyle bir performans sergiliyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Dünya Turizm Günü Nepal'de Kutlandı

Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda düzenlenen Dünya Turizm Günü kutlamalarında kız çocukları geleneksel kıyafetleriyle bir performans sergiliyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Dünya Turizm Günü Nepal'de Kutlandı

Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda düzenlenen Dünya Turizm Günü kutlamalarında kız çocukları geleneksel kıyafetleriyle bir performans sergiliyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Dünya Turizm Günü Nepal'de Kutlandı

Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda düzenlenen Dünya Turizm Günü kutlamalarında kız çocukları geleneksel kıyafetleriyle bir performans sergiliyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Dünya Turizm Günü, Eylül, Nepal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Turizm Günü Nepal'de Kutlandı - Son Dakika

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