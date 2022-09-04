LALİTPUR, 4 Eylül (Xinhua) -- Kartik Naach, her yıl Hindu ay takvimine göre Kartik ayında düzenlenen bir dans ve drama festivali. Nepal 'in Lalitpur kentinde dansçılar, festivali sevinçle kutlamak için renkli kostümler ve aksesuarlar giyerek sokaklarda performans sergiliyorlar.

Kaynak: Xinhua

Eylül, Nepal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nepalli Dansçılar Kartik Naach Festivali'ni Kutluyor - Son Dakika

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