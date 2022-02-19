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Lama gibi hırsız! Kamerayı fark edince tükürdü - Son Dakika

Lama gibi hırsız! Kamerayı fark edince tükürdü

19.02.2022 12:45
Lama gibi hırsız! Kamerayı fark edince tükürdü

Ümraniye'de bir apartmanın bahçesinden masanın ayaklarını çalan hırsızlar kamerayı fark edince korkmak bir yana, kameraya tükürerek olay yerinden ayrıldı.

Ümraniye'de geçtiğimiz hafta Cumartesi günü öğlen saatlerinde kimliği belirsiz 2 kişi 5 katlı bir apartmanın bahçesine giriş yaparak binanın arka tarafına yürüdü. Bahçedeki masayı gözlerine kestiren hırsızlar masanın ayaklarını saniyeler içerisinde kırarak kaçmaya çalıştı. Kaçtığı sırada kameraya yakalandıklarını fark eden erkek hırsız güvenlik kamerasına tükürdü. Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına yansırken şüphelinin kameraya tükürmesi dikkat çekti.

YAKALANDIKLARINI ANLAYINCA KAMERAYA TÜKÜRDÜ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 şüpheli hırsız evin bahçesine giriyor, bahçe masasının metal ayaklarını kıran hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandıklarını anlayınca hırsızlardan birisi güvenlik kamerasına tükürüyor.

"TERBİYESİZ HIRSIZ KAMERAYI GÖRÜNCE TÜKÜRÜYOR"

Bina sakini Okan Kaplan, "Cumartesi günü yoğunluğun olduğu saatlerde, 2 hırsız masayı almadan masanın metal ayaklarını kırıyor. Masanın ayaklarını çalan terbiyesiz hırsız kameranın önünden geçerken tükürüyor. Bu durum apartman sakinleri olarak bizleri çok rahatsız etti. Yabancı uyruklular mı buranın sakinleri mi bilmiyoruz. Komşularımızdan da duyuyoruz. Bahçelerine girip bir çok değerli eşyalarını çalışıyorlar" diye konuştu. -

Apartmanın bahçesine giren hırsızların kameraya yaptığı hakaret mide
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Cumartesi, Ümraniye, Metal, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lama gibi hırsız! Kamerayı fark edince tükürdü - Son Dakika


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