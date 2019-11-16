Mersin'in Erdemli ilçesinde üretilen, uygun koşullarda aylarca depolanabilen dünyaca meşhur 'Lamas' limonu coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün girişimleri, sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle alınan tescil belgesi tanıtım toplantısı Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, coğrafi işaret tescil belgesi ile 'Lamas' limonunun marka değerinin artacağını söyledi. Kula, "Önemli olan hem üretmek hem de ürettiğimiz üründen daha fazla gelir sağlamak. Coğrafi ürün tescili almak bunu sağlayacak. Tanınırlığını, bilinirliğini arttırıp marka değeri sağlayıp aynı ürün daha fazla fiyata satılacak. Bu önemli bir başarı" dedi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz da büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Bu törende olmanın ve coğrafi işaret alınmasının mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü hepinizin bildiği gibi 2020 yılında Dünya Turunçgil Kongresi Mersin'de olacak. Ben bunu kongreye bir hazırlık olarak görüyorum. 60 ülkeye bu limonumuzu tanıtma fırsatı bulacağız. Erdemli'nin Lamas limonu uluslararası literatürde de Lamas limonu diye geçmektedir" dedi.

"Biz üstümüze düşeni yapmaya hazırız" diyen Kaçmaz, "Bu coğrafi işaretin pazarlamada mutlaka çok önemli katkıları olacaktır. Gerek dış piyasada, gerekse iç piyasada. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız ise limon üretimiyle ilgili detaylı bilgiler aktararak, "Ülkemizin limon üretiminin yıllık yaklaşık 656 bin ton ile yüzde 60'ını Mersin ilimiz karşılamaktadır. Mersin'deki üretimimizin de yaklaşık 392 bin tonu ile yüzde 50'sinden fazlası Erdemli ilçemizde üretilmektedir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Erdemli Kaymakamı Avni Kula tarafından Lamas limonu coğrafi işaret tescil belgesi Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız'a takdim edildi.

Toplantı sonunda Lamas limonunun özellikleriyle ilgili bilgilendirme de yapıldı.

(İHA)