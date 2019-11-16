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Lamas limonu, tescillendi

7 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yetiştirilen Lamas limonu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri sonucunda Coğrafi İşaret Belgesi almaya hak kazandı.

Lamas limonu, tescillendi, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yetiştirilen  Lamas limonu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri sonucunda Coğrafi İşaret Belgesi almaya hak kazandı.

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda, Lamas Limonu Coğrafi İşaret belgesi alması nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Kaymakam Avni Kula, Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Dölek, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Mersin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Mevlüt Göksu, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ve çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Kula, Erdemli'nin marka değerli olan limonun tescillenmesi ve tüm dünyaya duyurulmasının ilçe ve çiftçi adına mutluluk verici olduğunu belirterek, "Önemli olan hem üretmek, hem de ürettiğimiz üründen daha fazla gelir sağlamak. Şimdi Lamas limonumuz coğrafi tescil belgesini aldıktan sonra daha fazla değer kazanacak ve dünyaca marka değeri olacak. Bu belge ile üreticilerimizde ürünlerinin karşılığını alacaklardır" dedi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kaçmaz ise, Lamas limonunun coğrafi tescil belgesi almasının üreticiler için büyük bir başarı ve marka açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Narenciye ve limonu ile Erdemli, ülkemizin önemli üretim yerlerinden biridir. Lamas limonu olarak marka kazanılması, artık dünyanın her yerinde limonumuzun marka değerinin olmasını gösterecekti" diye konuştu.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Şahin ise, Erdemli denince akla gelen ilk ürünün limon olduğuna dikkat çekerek, "Ziraat Odası olarak ürünlerimize her zaman sahip çıkıyor, marka değerini yükseltmek adına çaba gösteriyoruz. Lamas limonumuzun coğrafi işaret belgesi bunlardan bir tanesi" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Kaymakam Kula, Lamas Limonu Cağrafi İşaret Belgesi'ni, Tarım, Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mesut Yıldız'a teslim etti.


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:03 Kaynak: DHA
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