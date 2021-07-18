Lambasını tekmeledi, o anları paylaştı! Balotelli çılgınlıklarına Adana Demirspor'da da devam ediyor

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi takıma kazandırarak sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ses getirdi. Yaptığı çılgınlıklarla gündemden düşmeyen ve bu sebeple sürekli deli damgası yiyen yıldız futbolcu Türkiye'de verdiği ilk röportajda, "Ben normal bir insanım, deli değilim" ifadelerini kullanmıştı. Çılgınlıklarına Adana Demirspor'da da devam eden golcünün son paylaşımı ilgi çekti.

"ONU MERAK EDİYORSANIZ HALA İYİ"

Mario Balotelli, odasının lambasına tekme attığı anları paylaştı. Yıldız futbolcu daha sonra yaptığı açıklamada, "Onu merak ediyorsanız, hala iyi" ifadelerini kullandı.