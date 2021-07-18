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Lambasını tekmeledi, o anları paylaştı! Balotelli çılgınlıklarına Adana Demirspor'da da devam ediyor - Son Dakika

Lambasını tekmeledi, o anları paylaştı! Balotelli çılgınlıklarına Adana Demirspor'da da devam ediyor

18.07.2021 15:07

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli aykırı tavırları sebebiyle kendisine yapılan deli yakıştırmalarına tepki göstererek, "Ben normal bir insanım, deli değilim" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'de verdiği ilk röportajda bu sözlerle gündeme gelen İtalyan futbolcu, sosyal medya hesabında, odasında lambasını tekmelediği anları paylaştı. Büyük beğeni alan videonun ardından lambanın fotoğrafını da paylaşan Balotelli, "Onu merak ediyorsanız, hala iyi" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi takıma kazandırarak sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ses getirdi. Yaptığı çılgınlıklarla gündemden düşmeyen ve bu sebeple sürekli deli damgası yiyen yıldız futbolcu Türkiye'de verdiği ilk röportajda, "Ben normal bir insanım, deli değilim" ifadelerini kullanmıştı. Çılgınlıklarına Adana Demirspor'da da devam eden golcünün son paylaşımı ilgi çekti.

"ONU MERAK EDİYORSANIZ HALA İYİ"

Mario Balotelli, odasının lambasına tekme attığı anları paylaştı. Yıldız futbolcu daha sonra yaptığı açıklamada, "Onu merak ediyorsanız, hala iyi" ifadelerini kullandı.

Balotelli çılgınlıklarına Adana Demirspor'da da devam ediyor! Lambasını tekmelediği anlar çok konuşuldu
Lambasını tekmeledi, o anları paylaştı! Balotelli çılgınlıklarına Adana Demirspor'da da devam ediyor

Spor Toto Süper Lig, Mario Balotelli, Adana Demirspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lambasını tekmeledi, o anları paylaştı! Balotelli çılgınlıklarına Adana Demirspor'da da devam ediyor - Son Dakika Spor


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