Son Dakika Haberleri: Lambert davası: Bitkisel hayattaki hastanın yaşam destek ünitesi kapatılıyor
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Lambert davası: Bitkisel hayattaki hastanın yaşam destek ünitesi kapatılıyor

37 dakika önce

Fransa'da kamuoyunda yıllardır tartışılan ve aile bireyleri arasında ihtilafa neden olarak Birleşmiş Milletlere kadar taşınan bitkisel hayattaki bir hastanın yaşam destek ünitesi kapatılıyor

Lambert davası: Bitkisel hayattaki hastanın yaşam destek ünitesi kapatılıyor, System.String[]
Fransa'da kamuoyunda yıllardır tartışılan ve aile bireyleri arasında ihtilafa neden olarak Birleşmiş Milletlere kadar taşınan bitkisel hayattaki Vincent Lambert adlı hastanın yaşam destek ünitesi kapatılıyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir aile üyesi doktorların salı günü içerisinde sistemi kapatacağını belirtti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:22 
Fransa, Dünya
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