Lambert davası: Bitkisel hayattaki hastanın yaşam destek ünitesi kapatılıyor
37 dakika önce
Fransa'da kamuoyunda yıllardır tartışılan ve aile bireyleri arasında ihtilafa neden olarak Birleşmiş Milletlere kadar taşınan bitkisel hayattaki bir hastanın yaşam destek ünitesi kapatılıyor
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:22
'da kamuoyunda yıllardır tartışılan ve aile bireyleri arasında ihtilafa neden olarak Birleşmiş Milletlere kadar taşınan bitkisel hayattaki Vincent Lambert adlı hastanın yaşam destek ünitesi kapatılıyor.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir aile üyesi doktorların salı günü içerisinde sistemi kapatacağını belirtti.
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