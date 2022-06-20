Lamborghini'den kritik hata: Huracan modelleri geri çağrıldı!

Otomobil şirketleri, araçlarını sürücü güvenliğini tehdit edebilecek bir arıza ya da hata meydana gelmesi durumunda geri çağırabiliyor. Son dönemde Tesla, Ford ve Mercedes gibi üreticiler, irili ufaklı problemler nedeniyle binlerce modelini geri çağırdı. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Lamborghini, Huracan modellerinde kritik bir sorun tespit etti.

Lamborghini Huracan modellerinde kritik hata

Lüks otomobil denince akla ilk gelen şirketlerden Lamborghini, üretim sürecinde yapılan kritik bir hatadan dolayı Huracan modellerini geri çağırdı. İtalyan şirket, üretim sürecinde meydana gelen bir hata nedeniyle 2 Mayıs ile 9 Mayıs 2022 tarihleri arasında banttan inen tüm Huracan Evo ve STO modellerini ilgili sorunu çözmek için servislerine davet etti.

Şirketin geri çağırdığı otomobillerin tümü ABD'de. Ayrıca belirtilen tarihler arasında 21 adet Lamborghini Huracan üretildiğinin altı çiziliyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) bildirisine göre otomobillerdeki hata, sol kapının dışarıdan açılmasını engelleme potansiyeline sahip. Bu da kaza gibi acil durumlarda sürücünün araç içerisinde sıkışmasına neden olabilir.

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Huracan modellerinde sol kapının açılmasını engelleyen bu sorun, kapıyı açan kablonun emniyet klipsinin doğru konumlandırılmamasından kaynaklı. Lamborghini, henüz bir problem olmasa da kablonun zamanla gevşeyerek kapının açılmasını engelleyebileceğinden şüpheleniyor.

Bu hatanın tespit edilme şekli de bir hayli ilginç. Zira bir şirket çalışanı, hat sonu kalite kontrolleri sırasında Bowden olarak adlandırılan kablodaki güvenlik klipsinin doğru takılmadığı bir kapı kolu görüyor. Zaman kaybetmeden detaylı bir soruşturma başlatan şirket, 2 Mayıs ile 9 Mayıs tarihlerinde üretilen Huracan'ların bu şekilde banttan indiğini tespit etti.

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