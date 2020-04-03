Lamborghini Maske ve Siperlik Üretiyor - Son Dakika

Lamborghini Maske ve Siperlik Üretiyor
18 dakika önce
Lüks otomobil markası Lamborghini, araba fabrikalarını, tıbbi maske ve koruyucu siper imalat atölyelerine çevirdi.
Lüks otomobil markası Lamborghini, araba fabrikalarını, tıbbi maske ve koruyucu siper imalat atölyelerine çevirdi. Maske ve siperler, Bologna'da bulunan Sant'Orsola-Malpighi Hastanesi'ne bağışlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:46
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