Lamborghini tarihine damga vuran modeller - Son Dakika

Otomotiv tarihine her zaman yüksek performanslı modelleriyle damgasını vuran Lamborghini, geçmişte çok sayıda modelle adından söz ettrmişti. Biz de Lamborghini ve otomotiv tarihinde dönüm noktası olan modelleri derledik.

Marzal

Marcello Gandini tarafından Carrozzeria Bertone için tasarlanan ve dört koltuklu bir grand tourer yaratmak amacıyla geliştirilen Marzal, dünya çapında bir stil ve tasarım ikonu haline geldi. Marzal'ın tasarımının özellikleri arasında, tamamı gümüş renkli deri döşemeli iç mekan ve tüm tasarımının ana teması olan ve mümkün olduğunca çok ayrıntıda tekrarlanan gösterge panelinde yankılanan altıgen biçim karşımıza çıkıyor. Ancak otomobilin en çarpıcı özelliği, martı kanatlı kapılardan çatıya kadar 4,5 metrekareyi kaplayan geniş cam yüzeyi.

Miura

Zamanın rekabetine meydan okumak ve şirketini ayağa kaldırmak amacıyla Ferruccio, üniversitelerin ve otomotiv dünyasının en genç profesyonelleri arasından seçilen yetenekli işbirlikçilerden bir ekip oluşturdu.

1966 yılında, 29 yaş ortalamasına sahip bir ekip oluşturuldu. Sant'Agata markasının tarihindeki en genç ekibinde, tasarımcı Marcello Gandini ve test pilotu Bob Wallace, 30 yaşında baş mühendis Gian Paolo Dallara ve yardımcı mühendis Paolo Stanzani yer alıyordu. Efsane olmaya aday olağanüstü bir otomobil olan Miura'yı bu ekip hayata geçirmişti.

Lamborghini LM002

Dönemin otomobillerinden tamamen farklı bir otomobil olan LM002, piyasaya sürüldüğü sırada, Lamborghini'nin süper spor otomobillerine benzer şekilde, formları ve performansı açısından kesinlikle son teknolojiydi. 6800 rpm'de 450 HP sağlayan 5167 cc'lik bir motora, mükemmel arazi yeteneklerine ve güçlü çizgileri vurgulayan bir tasarıma sahipti. Bu modelden 1986 ve 1992 yılları arasında sadece 300 adet üretilmişti. Bu mühendislik başarımı, LM002'nin doğrudan varisi ve seri üretilen ilk süper SUV olan mevcut Urus tarafından yeniden doğrulandı.

Countach

Lamborghini'nin dikey olarak açılan kapıları, marka tarafından şimdiye kadar üretilmiş en ikonik V12 süper spor otomobillerinin ayırt edici özelliği olarak biliniyor.

1971 yılında Marcello Gandini tarafından tasarlanan devrim niteliğindeki Countach modeli, bu tip dikey açılan kapılarla donatılmış ilk üretim otomobiliydi. Bugün hala Sant'Agata Bolognese Evi'nin en güçlü otomobillerinin ayırt edici bir özelliği olarak karşımıza çıkıyor.

Bu teknoloji tercihi sadece estetikle değil, aynı zamanda yukarı doğru açılmanın faydasıyla da bağlantılı. Bu tasarım sayesinde şoför, geri giderken aracın arkasındaki alanı daha iyi görebilmesini sağlamış. Ayrıca arka görüş sorununun yanı sıra dar alanlara park etme sorunu da bu tasarım tercihi sayesinde çözülmüş.