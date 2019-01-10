Lampert, Sears İçin Teklifini 5 Milyar Dolara Yükseltti
1 saat önce
– ABD'nin önde gelen perakendecilik şirketi Sears Holding'i satın almak isteyen Sears CEO'su Eddie Lampert, teklifini 5 milyar dolara yükseltti.
– ABD
'nin önde gelen perakendecilik şirketi Sears Holding'i satın almak isteyen Sears CEO
'su Eddie Lampert, teklifini 5 milyar dolara yükseltti.
Şirketin Ekim ayında iflas ilan etmesi ve Mart ayına kadar 80 mağasını kapatacağını duyurması üzerine Lampert Aralık
ayında şirketi satın almak için 4.6 milyar dolar teklif etmiş ancak bu teklif reddedilmişti..
ESL Investments'dan elde ettiği serbest yatırım fonlarıyla Lampert, Aralık ayında mahkemeye şirketi satın almak için bir teklifte bulunmuştu.
CNBC'nin haberine göre, Lampert şirketin vergilerini ve borçlarını da üstlenecek ve 50 bin kişilik istihdamı koruyacak. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:58 Kaynak: DHA
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