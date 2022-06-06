"Lan" cinayeti zanlıları tutuklandı - Son Dakika
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"Lan" cinayeti zanlıları tutuklandı

06.06.2022 09:58
"Lan" cinayeti zanlıları tutuklandı

"Lan" cinayeti zanlıları tutuklandı Adana'da "lan" dediği için çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü ileri sürülen iki zanlı tutuklandı Adana'da kendisine "lan" dediği için tartıştığı kişiyi çıkan kavgada öldürdüğü ileri sürülen şüpheli ile arkadaşı tutuklandı.

"Lan" cinayeti zanlıları tutuklandı

Adana'da "lan" dediği için çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü ileri sürülen iki zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da kendisine "lan" dediği için tartıştığı kişiyi çıkan kavgada öldürdüğü ileri sürülen şüpheli ile arkadaşı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Mayıs günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Tuncay Yalpu (37), arkadaşları Hüseyin D. ile Nuri Can K.'yi görünce yanlarına gitti. Burada bir süre sohbet eden arkadaşlardan Yalpu ile Nuri Can K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Hüseyin D., Yalpu'yu yumruklamaya başladı. Darbedilen Yalpu koşarak kaçmaya çalışırken, iki zanlı ise peşinden gitti. Hüseyin D., ara sokakta yeniden karşı karşıya geldiği Yalpu'yu tabancayla bacaklarından ve kasığından vurup, motosikletle kaçtı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yalpu, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yalpu, 22 Mayıs gecesi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yalpu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Cinayet dedektifleri, şüpheli Hüseyin D. ile Nuri Can K.'yi Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bir apartman dairesi kiraladıklarını ve burada saklandıklarını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki zanlı da yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden Nuri Can K., Yalpu'yu arkadaşı Hüseyin D.'nin yaraladığını öne sürdü.

Katil zanlısı Hüseyin D. ise, Tuncay Yalpu'nun çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Olay günü Tuncay yanımıza geldi ve Nuri ile tartışmaya başladı. Araya girmeye çalışınca bana 'Sen karışma lan' dedi. Ben de düzgün konuşmasını söyledim ve tartışma büyüdü. Aramızda arbede çıktı ve birbirimize yumruk attık. Tuncay kaçmaya başlayınca peşinden koştum. Bir evin duvarından atladığı sırada önüne çıktım ve belimden çıkardığım iki tabancayla Tuncay'ı vurup, motosikletle kaçtım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin D. ile Nuri Can K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Lan cinayeti zanlıları tutuklandı
Lan cinayeti zanlıları tutuklandı
Lan cinayeti zanlıları tutuklandı
Lan cinayeti zanlıları tutuklandı
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Kaynak: İHA

Nuri Can, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Lan' cinayeti zanlıları tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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