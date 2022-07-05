Lancang-Mekong İşbirliği, Bölgesel İşbirliği İçin "Altın Model" Haline Geldi

BAGAN, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazartesi günü, Lancang- Mekong İşbirliği'nin (LMC), kuruluşunun üzerinden geçen altı yılın ardından elde ettiği verimli sonuçlarıyla bölgesel işbirliği için "altın model" haline geldiğini söyledi. Wang, Myanmar'ın Bagan kentinde günün erken saatinde yapılan 7. LMC Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Myanmar Dışişleri Bakanı U Wunna Maung Lwin ile birlikte düzenlediği toplantısında Lancang-Mekong nehri boyunca uzanan altı ülkenin, birbirlerine eşit esasta davranmaya devam edeceklerini, kalkınmayı teşvik etmek ve LMC mekanizmasının iyileştirilmesi için çalışmak için yakın işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi. Wang, dışişleri bakanları toplantısında bir dizi yeni işbirliği konsensüsüne de ulaşıldığını söyledi.

Toplantıda ilk olarak, stratejik rehberliğin güçlendirilmesi, ekonomik bütünleşmenin derinleştirilmesi, tarımda işbirliğinin genişletilmesi, yeşil kalkınmanın desteklenmesi, dijital işbirliğinin teşvik edilmesi ve halklar arasında daha yakın kültürel işbirliğinin sürdürülmesi olmak üzere LMC işbirliği için geleceğe ilişkin bir dizi istikamet belirlendi. İkinci olarak; Lancang-Mekong tarımsal işbirliğine ilişkin eylem planı, Lancang-Mekong su kaynakları hakkında yararlı bir plan, Lancang-Mekong dijital ekonomisine dair bir işbirliği planı, Lancang-Mekong uzay işbirliği planı, Lancang-Mekong yetenek planı ve Lancang-Mekong halk sağlığı işbirliği planı olmak üzere altı planın LMC'nin bir sonraki aşamasında uygulanacağını duyurdu.

Toplantıda üçüncü olarak ise; Lancang-Mekong İşbirliği'nin Beş Yıllık Eylem Planı (2023-2027) onaylanırken, gümrük-ticaret güvenliğinin derinleştirilmesi ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması, tarımda işbirliği ve gıda güvenliğinin güvence altına alınması, afet yönetiminde işbirliği, kültürel ve medeniyetler arasında karşılıklı bilgi alışverişi hakkında bir ortak basın duyurusu ve ortak yazılı açıklama dahil olmak üzere belgeler yayınlandı. Wang, Çin'in dostluğu, içtenliği, karşılıklı yararı ve kapsayıcılığı ön plana çıkan bir komşuluk politikası yürütmeyi sürdüreceğini ve Lancang-Mekong İşbirliği'ne daha fazla canlılık ve dinamizm katmak ve bölge ülkelerindeki halklara daha iyi bir gelecek yaratmak için Mekong ülkeleri ile işbirliğinin ortak paydasını paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.