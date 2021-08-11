Land Rover Defender hidrojen yakıt testlerinde! - Son Dakika

Land Rover, Reimagine stratejisi kapsamında Defender modelinin hidrojen yakıt hücreli versiyonunun testlerini 2021 yılı sonunda İngiltere'de gerçekleştirecek.

Reimagine stratejisi çerçevesinde 2036 yılında çevreye zarar vermeyen sıfır emisyon gazı salımlı ürün gamına sahip bir marka haline gelecek Land Rover, 2039 yılına kadar da tedarik zinciri ve diğer birçok operasyonunda net sıfır karbon salınımına ulaşmayı hedefliyor.

Hidrojen yakıt hücreli Defender prototipi aynı zamanda Zeus Projesi olarak da biliniyor. Zeus Projesi, sürücüler tarafından arzu edilen performans ve kabiliyetin hidrojen temelli güç ünitesiyle nasıl sağlanabildiğinin de bir göstergesi olacak.

Elektrikli motora güç sağlanması için kullanılan hidrojenin hidroliz yöntemiyle işlenerek elektrik üretilebilmesine olanak sağlayan FCEV teknolojisi, pek çok avantajı bünyesinde barındırıyor. 2018 yılından bugüne tüm dünyada FCEV teknolojisine sahip araç sayısı iki katına çıkarken, hidrojen yakıt istasyonları ise yüzde 20 seviyesinde bir artış gösterdi. Tamamen elektrikli modellere göre daha hızlı yakıt ikmali, yüksek menzil ve değişken iklim koşullarına daha dayanıklı menzil performansı sunan FCEV teknolojisi, yaygınlaşmayı sürdürerek sıfır karbon ayak izine giden yolda yeni bir döneme sahne olacak.

Dünya çapında 50'den fazla ödüle layık görüldü

Land Rover Defender'ın, tanıtıldığı tarihten bu yana aralarında Top Gear'ın 2020 Yılın Otomobili, Motortrend'in 2021 Yılın SUV'u, Autocar'ın 2020 Yılının En İyi SUV'u, 2021 Dünyada Kadınların Tercihi Ödülleri'nde Yılın Otomobili ve 2021'de Dünyada Yılın Tasarımı Ödülü'nün de yer aldığı 50'den fazla ödülü bulunuyor. Türkiye'de ise Land Rover Defender, Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin (OGD) ilk defa 2021 yılında verdiği "Yılın Tasarımı" ödülüne layık görüldü.