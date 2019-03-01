Son Dakika Haberleri: Land Rover Gibi Telefon! | Land Rover Explore İlk Bakış

Land Rover Gibi Telefon! | Land Rover Explore İlk Bakış

1 saat önce

Land Rover markasının Cat ile ortak üretimini yaptığı Land Rover Explore'a MWC 2019'da denk geldik.

Land Rover markasının Cat ile ortak üretimini yaptığı Land Rover Explore'a MWC 2019'da denk geldik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:11 Kaynak: Youtube

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