Laneige Avrupa ve Türkiye'de Satışa Çıkıyor
32 dakika önce
Kore'nin önemli kozmetik şirketlerinden Amorepacific, Sephora ile yaptığı özel ortaklık sonucunda hidrasyon esaslı özel markası Laneige ile Avrupa ve Türkiye'ye giriş yapıyor.
Kore
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:20 Kaynak: İHA
'nin önemli kozmetik şirketlerinden Amorepacific, Sephora
ile yaptığı özel ortaklık sonucunda hidrasyon esaslı özel markası Laneige ile Avrupa
ve Türkiye
'ye giriş yapıyor.
Kore'nin önemli kozmetik şirketlerinden Amorepacific, Sephora ile yaptığı özel ortaklık sonucunda hidrasyon esaslı özel markası Laneige ile Avrupa ve Türkiye'ye giriş yaptığını duyurdu. Asya
cilt bakımında uzun yıllardır faaliyet gösteren Kore şirketi, markanın Avrupa tanıtımını yaparken; Fransa
, Rusya
, İspanya
, İtalya
, Polonya Almanya
ve Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'daki 18 pazardaki 800'ün üzerinde Sephora mağazasında satışa sunulacağını açıkladı.
Avrupa'da piyasaya sürülen koleksiyonda, Laniege'nin küresel çapta en iyi satan ürünlerini içerdiği belirtilirken Amorepacific Avrupa Genel Müdürü Thierry Maman, konu ile ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri dile getirdi: "Amorepacific olarak Laneige'nin özel distribütörü Sephora ile çalıştığımız için çok heyecanlıyız. Bu ortaklık sayesinde etkin ve sağlıklı cilt için anında hidrasyon sağlayan bu güvenilir Asya markasını Avrupalı müşterilerimizle paylaşma imkanına sahip olacağız". - İSTANBUL
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