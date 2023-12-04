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Lanetli Firavun türbesindeki gizemli ölümlerin medeni arkeolog tarafından ortaya çıkarıldı - Son Dakika

Lanetli Firavun türbesindeki gizemli ölümlerin medeni arkeolog tarafından ortaya çıkarıldı

Mısır'ın Eski Eserlerden Sorumlu Devlet Bakanı Zahi Hawass, Firavunların lanetinin gerçek nedenini ve modern arkeologların lanetten sakınmak için tavsiyelerini anlattı. Bu lanetin, mumyalanmış Firavunların kalıntılarını rahatsız eden herkesi etkilediğine inanılıyor. Hawass, lanetin bir efsane olduğuna, ancak ölümlerin bilimsel bir nedeni olabileceğine inanıyor. Arkeologlar, mezarların içine girerek mikroplara maruz kaldıklarında öldüklerini belirtti.

Lanetli Firavun türbesindeki gizemli ölümlerin medeni arkeolog tarafından ortaya çıkarıldı
04.12.2023 - 14:04,  Güncelleme: 14:08
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Lanetli Firavun türbesinde yaşanan gizemli ölümlerin gerçek nedenleri arkeolog tarafından ortaya çıkarıldı.

Firavunların lanetinin bir zamanlar Tutankhamun'un mezarını açan adamların ölümüne neden olduğu söyleniyordu.

Mısır'ın Eski Eserlerden Sorumlu Devlet Bakanı Zahi Hawass, İngiliz The Sun gazetesinelanetin ardındaki gerçek nedeni ve modern arkeologların ölümcül lanetten sakınmak içi tavsiyelerini anlattı.

Mumyalanmış Firavunların lanetinin,kalıntılarını rahatsız eden herkesi etkilediğine inanılıyor.

Bu sözde lanetin arkeologlar ve hırsızlar arasında ayrım yaptığı söylenmiyor ve kötü şansa, hastalığa ve hatta ölüme neden olduğu söyleniyor.

Mezarı Kasım 1922'de açıldıktan sonra kazıların mali destekçilerinden biri olan Lord Carnarvon, 5 Nisan 1923'te enfekte bir sivrisinek ısırığından öldü.

George Jay Gould I, 16 Mayıs 1923'teki ziyaretinin ardından ateşten öldüğü söylenen bir mezar ziyaretçisiydi.

Mezarı açmasıyla ünlü Howard Carter da dahil olmak üzere mezarla ilişkilendirilen diğer birkaç kişi gizemli bir şekilde öldü.

Carter, Şubat 1923'te Hodgkin hastalığından 64 yaşında öldü ve ağabeyi William da aynı yıl öldü.

Hawass, lanetin bir efsane olduğuna inanıyor ancak ölümlerin bilimsel bir nedeni olabileceğini düşünüyor.

The U.S Sun'a şunları söyledi: "Firavunların Laneti, Tutankhamun'un mezarının bulunması ve Lord Carnarvon'un London Times'a özel haklar vermesiyle daha da meşhur oldu.

"O zaman diğer muhabirler hiçbir şey yazamazlar. Ancak Lord Carnarvon keşiften beş ay sonra öldüğünde, lanetle ilgili doğru olmayan birçok hikaye yarattılar.

Şöyle devam etti: "Mezarın içinde bir mumya varsa, bu mumyada göremediğiniz mikroplar vardır.

"Arkeologlar geçmişte aceleleri vardı ve mezarların içine girdiler, mikroplara maruz kaldılar ve öldüler."

Uzman daha sonra böyle bir kaderden kaçınmanın yöntemini açıkladı.

Hawass bizesöyledi: "Sadece iki hafta önce yerin yaklaşık 60 feet altında, 25 ton ağırlığında mühürlü bir lahit buldum.

"Lahitin kapağı yaklaşık altı ton ağırlığındaydı. İki işçi benim için kapağı açmaya başladı, sonra kafamı sokup içinde ne olduğunu görebiliyorum.

"Açtıklarında, kötü hava çıkıp temiz hava içeri girene kadar yarım saat kadar açık bıraktım, başımı koydum ve hiçbir şey yapmadım.."

Firavunların lanetinin gerçekten sadece eski mikroplardan mı ibaret olduğu sorulduğunda basitçe şu cevabı verdi: "Kesinlikle."

Lanetli Firavun türbesindeki gizemli ölümlerin medeni arkeolog tarafından ortaya çıkarıldı
Lanetli Firavun türbesindeki gizemli ölümlerin medeni arkeolog tarafından ortaya çıkarıldı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Eğitim

Tutankhamun, Mısır, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Lanetli Firavun türbesindeki gizemli ölümlerin medeni arkeolog tarafından ortaya çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lanetli Firavun türbesindeki gizemli ölümlerin medeni arkeolog tarafından ortaya çıkarıldı - Son Dakika
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