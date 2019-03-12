Lanetli Kapı Filmi
53 dakika önce
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Küçük bir kasabada yaşayan ailenin hayatı, bir gün ormana yaptıkları bir gezi sırasında gizemli bir kapı bulmaları ile bambaşka bir hal alır. Kapıyı bulmalarından sonra hayatları kötüye gitmeye başlayan aile, bu gizemli kapının sırrını öğrenmeye karar verir. Keşfettikleri şey, sadece artık kullanılmayan bir kapı mı, yoksa kimsenin öğrenmek istemeyeceği karanlık bir gerçeğe açılan bir kapı mıdır? Yönetmen:
Billy Chase GoforthSenaryo:
Billy Chase GoforthOyuncular:
John-Michael Fisher, Katherine Forbes
, Levi Hudson, CJ Jones, Carter Moore, Jennifer Pierce Mathus, Cassie Self, Mark Landon
Smith, David Rees SnellFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Door in the WoodsYapımcı Firma:
Rockhill StudiosYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
MC FilmVizyon Tarihi:
26.04.2019Lanetli Kapı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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