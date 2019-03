Lanetli Kapı Filmi

Lanetli Kapı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Küçük bir kasabada yaşayan ailenin hayatı, bir gün ormana yaptıkları bir gezi sırasında gizemli bir kapı bulmaları ile bambaşka bir hal alır. Kapıyı bulmalarından sonra hayatları kötüye gitmeye başlayan aile, bu gizemli kapının sırrını öğrenmeye karar verir. Keşfettikleri şey, sadece artık kullanılmayan bir kapı mı, yoksa kimsenin öğrenmek istemeyeceği karanlık bir gerçeğe açılan bir kapı mıdır?Billy Chase GoforthBilly Chase GoforthJohn-Michael Fisher, Katherine Forbes , Levi Hudson, CJ Jones, Carter Moore, Jennifer Pierce Mathus, Cassie Self, Mark Landon Smith, David Rees SnellKorkuDoor in the WoodsRockhill Studios2019ABDİngilizceMC Film26.04.2019