Avustralya'nın North Queensland town Lucinda köyünde, halk balıkçı teknelerinin arıza sürekli olarak arıza çıkardığını ve ağların kaybolduğunu fark etti. Bunun dışında yaşanan ilginç olaylar çevre sakinlerini tedirgin etmeye başladı.
Bir süre sonra yerel halk, ağaçta bir salıncağa asılı bir bez bebek buldu. Hiç kimse bebeğin nereden geldiğini ve niçin orada olduğunu bilmiyor.
Yerliler, bebeğin lanetli olduğunu düşünüyor. Konuyla ilgili konuşan bir balıkçı, "Biraz cesaret edip yanına yaklaştım, hatta 'merhaba' da dedim. Ancak bir tepki alamadım" sözlerine yer verdi. Bunun dışında bebeğe çok fazla yaklaşanların kötü şansa yakalanacağı inanılıyor.
Son Dakika › Dünya › Lanetli olduğunu düşündükleri bez bebek yüzünden rahat uyku uyuyamıyorlar - Son Dakika Dünya