Son Dakika Haberleri: Langkawi Bisiklet Turu Başladı

Langkawi Bisiklet Turu Başladı

1 saat önce

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Asya takviminde yer alan ve Malezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 24. Langkawi Bisiklet Turu başladı.

Langkawi Bisiklet Turu Başladı, System.String[]
Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Asya takviminde yer alan ve Malezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 24. Langkawi Bisiklet Turu başladı.


Başkent Kuala Lumpur'dan başlayan ve 8 etaptan oluşan turun startını Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Malezya Gençlik ve Spor Bakanı Syed Saddiq verdi.


Kuala Lumpur'un sembol yapıtlarından biri olan Petronas Kuleleri önünde start alan bisikletçiler, Malezya'nın tarihi ve turistik yerlerinden geçerek 176,9 kilometre boyunca pedal çevirdi. Etap, ülkenin en önemli turizm merkezlerinden Tampin'de sona erdi.


Turun ilk etabını ev sahibi ülkenin takımlarından Sapura'nın Avustralyalı sporcusu Marcus Culey kazandı. İkinciliği Kanada'nın Floyd's Pro Bisiklet Takımı'ndan ABD'li Travis McCabe elde ederken, üçüncülüğü Güney Afrika temsilcisi ProTouch'tan Clint Hendricks aldı.


Genel klasman liderinin giyeceği sarı mayoyu ikinci etapta Culey taşıyacak.


Organizasyon, yarın 200,6 kilometrelik Senawang-Melaka etabıyla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:04 Kaynak: AA

Kuala Lumpur, Malezya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başkent'te "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı Galatasaray'da Drogba'ya Plaket Verildi Stuttgart'ı Ozan Kabak Kurtardı! Yine Gol Attı Kayserispor Deplasmanda Sivasspor'u Farklı Yendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 19:28:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Langkawi Bisiklet Turu Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]