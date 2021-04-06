Laodikya Antik Tiyatrosu, 1600 yıllık hasretin ardından izleyicilerini ağırlamak için gün sayıyor - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Laodikya Antik Kenti'nde yer alan 2200 yıllık antik tiyatronun, restorasyon çalışmalarının ardından yaz sezonunda izleyicilerine yeniden kavuşması planlanıyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Laodikya'da MÖ 2. yüzyılda yapılan ve 1600 yıl öncesine kadar Anadolu'nun önde gelen kültürel çekim merkezlerinden biri olma kimliği taşıyan antik tiyatroda başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, AA muhabirine, restorasyon projesi kapsamında 15 bin kişilik tiyatroyu orijinalliğini koruyarak ayağa kaldırmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zaman zaman çalışmalarda aksamaların olduğunu ve bitiş tarihinin geciktiğini belirten Şimşek, "MÖ 2. yüzyılda yapılan tiyatro 3. yüzyıldaki depremden sonra bir restorasyon geçirmiş. Burada 5. yüzyılın başında sahne binası, kentin sur duvarının bir parçası olarak kullanılmış. 96 metre çapındaki tiyatronun, seyircilerin oturduğu alt bölümü mermerden, üst bölümü ise travertenden yapılmış. Yaptığımız çalışmalarda özellikle alt oturma alanında bulunan mermer basamakların çoğunun kırılmış olduğunu fark ettik." dedi.

Şimşek, tiyatroda eski düzgün kesilmiş moloz taşlarla tamamlama yaptıklarını, üst oturma bölümünde ise çok az bir eksiğin bulunduğunu ve analizini yaptırdıkları traverten ocaklarından getirtilen taşlarla bu kısımda restorasyonu sürdürdüklerini dile getirdi.

Kentteki iki tiyatrodan en büyüğü olan Helenistik Dönem tiyatrosunun ihtişamlı yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekeceğini düşündüklerini ifade eden Şimşek, "Restorasyonu mayıs ayı gibi tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah temmuz veya ağustos ayında açılışını yapacağız. Dünya 2200 yıllık bir tiyatronun tekrar canlanışına şahit olacak. Burada güzel bir sanat etkinliğiyle bunun taçlandırılması planlanıyor." sözlerine yer verdi.

Antik Çağ'da Anadolu'nun en büyük kentlerinden biri olarak gösterilen Laodikya'da 8 kilometrelik alanda Anadolu'nun en büyük stadyumu, 4 devasa hamam yapısı ve 5 agora ve 2 tiyatro ortaya çıkarıldı.