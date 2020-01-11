Laodikya'ya ziyaretçi akını - Son Dakika
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Laodikya'ya ziyaretçi akını

6 saat önce

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan, İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu Denizli'deki Laodikya Antik Kenti, 2019'da ziyaretçi akınına uğradı.

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UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan, İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu Denizli'deki Laodikya Antik Kenti, 2019'da ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği antik kent, bu yıl 183 bin 300 turist ağırlayarak bir önceki yıla oranla yüzde 430'luk bir ziyaretçi artışı yakaladı.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'in başkanlığındaki ekip tarafından 2003'ten bu yana yürütülen çalışmalarda, M.Ö 5 bin 500'den M.S 7'nci yüzyıla kadar yaşamın sürdüğü tespit edilen Denizli'deki Laodikya Antik Kenti, turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu Laodikya, Hristiyanlar için kutsal sayılıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda kilise, tapınak, kutsal agora gibi eserlerin gün yüzüne çıkarıldığı antik kent, özellikle yabancı turistlerin akınına uğruyor.Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, kentin tarihi anlamda oldukça zengin olduğunu, Denizli'de 19 antik kent bulunduğunu belirtti. İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin Laodikya'da yer aldığını, bölgeyi ziyaret eden bir Hristiyan'ın hacı olduğuna inanıldığını ve bu sebeple inanç turizmi açısından Laodikya'nın oldukça önemli olduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle antik kentin UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne geçmesini beklediklerini kaydeden Şen, yapılacak tanıtımlar sayesinde turist sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Şen, "Laodikya Unesco Dünya Geçici Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor. 2019 yılında yüzde 430 oranında ziyaretçi artışı yaşandı. 2018'de 42 bin 600 olan sayı, 2019'da 183 bin 300 turist sayısına ulaştık. Bu Denizli için oldukça sevindirici oldu. Laodikya için 2020 yılı içerisindeki hedefimiz 1 milyon turist. Eğer tanıtım çalışmalarını yapabilirsek, Laodikya ülkemizin ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:11 Kaynak: DHA
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