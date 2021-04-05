Laos'ta alabora olan yattaki 8 kişi öldü - Son Dakika

Laos'un başkenti Viyentiyan yakınlarındaki Nam Ngum Gölü'nde bir yatın alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Lao ajansının haberine göre, Viyentiyan'ın 60 kilometre kuzeyindeki Nam Ngum Gölü'nde dün sabah saatlerinde 39 kişiyi taşıyan bir yat açıldı.

Yat açıldıktan bir süre sonra şiddetli fırtına ve yağmurun etkisiyle devrildi.

Kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 31 kişi kurtarıldı, 8 kişinin cesedine ulaşıldı.

Laos medyasındaki haberlerde, yatta ülkenin eski Devlet Başkanı Choummaly Sayasone ile üç oğlunun da olduğu ve kazanın ardından kurtarıldığı belirtildi.

Nam Ngum Gölü, bölge halkının hafta sonları için gittiği gezi alanı olarak biliniyor.