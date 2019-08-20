Son Dakika Haberleri: - Laos'ta Otobüs Şarampole Yuvarlandı: 8 Ölü, 29 Yaralı
Son Dakika Güncel Haber

- Laos'ta Otobüs Şarampole Yuvarlandı: 8 Ölü, 29 Yaralı

1 saat önce

- Laos'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 29 yaralıVİENTİANE - Laos'un kuzeyinde Çinli turistleri taşıyan otobüsün dün akşam yoldan çıkıp şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

- Laos'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 29 yaralı
VİENTİANE - Laos'un kuzeyinde Çinli turistleri taşıyan otobüsün dün akşam yoldan çıkıp şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
Laos'ta Çinli turistleri taşıyan otobüs başkent Vieantiane ile Luang Prabang ilçesi arasında dün akşam saatlerinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otobüste bulunan 46 kişiden 8'i hayatını kaybederken 29 kişi yaralandı. Laos polisi, 2 kişinin de kayıp olduğunu bildirirken yaralıların hastanede tedavi altına alındığını kaydetti. Otobüste 43 Çinli turist ile birlikte 1 Çinli tur görevlisi, şoför de dahil 2 Laos vatandaşının olduğu öğrenildi.
Polis kazanın muhtemel bir fren arızasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Psikiyatri hastası 5 hastayı döverek öldürdü
Hiçbir güvenlik önlemi almadan iskeleye çıkan işçi, izleyenleri korkuttu 5 aylık bebeğini pencereden atmak isteyen alkollü babaya polis engel oldu Siirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı: 1 polis yaralı, saldırgan öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 12:36:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Laos'ta Otobüs Şarampole Yuvarlandı: 8 Ölü, 29 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]