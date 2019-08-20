Laos'ta tur otobüsü yoldan çıktı: 13 ölü, 33 yaralı
1 saat önce
Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta Çinli turist grubunu taşıyan otobüsün yoldan çıkması üzerine en az 13 kişi hayatını kaybetti.
Güneydoğu Asya Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:42 Kaynak: AA
ülkesi Laos'ta Çinli turist
grubunu taşıyan otobüsün yoldan çıkması üzerine en az 13 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in Viyentiyan Büyükelçiliği, 44 kişilik Çinli turist kafilesini taşıyan otobüsün Viyentiyan şehriyle turistik Luang Parabang beldesi yolunda kaza yaptığını açıkladı.
Açıklamada, kazada 13 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Bir etkinlik kapsamında Laos'ta bulunan Çin Halk Kurtuluş Ordusu sağlık ekiplerinin de yaralı Çinli turistlere ilk yardımda bulunduğu aktarıldı.
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