Laos'taki Nam Ou Hidroelektrik Projesi 10 Milyar Kilovat-saatten Fazla Üretim Gerçekleştirdi

VİYENTİYAN, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Enerji İnşaat Şirketi (PowerChina) tarafından geliştirilen Nam Ou Nehri Kaskat Hidroelektrik Projesi 10 milyar kilovat-saatten fazla elektrik üretti. Projenin bir yöneticisi Çarşamba günü düzenlenen etkinlikte, Salı günü itibarıyla Mekong Nehri'nin bir kolu üzerindeki yedi adet kaskat hidroelektrik istasyonunun ürettiği toplam elektrik miktarının 10 milyar kilovat-saati geçtiğini söyledi. Etkinlik, Laos'un başkenti Viyentiyan'ın yaklaşık 220 kilometre kuzeyindeki Luang Prabang'daki PowerChina'nın Nam Ou Nehri Kaskat Hidroelektrik Santrali'nin Operasyon ve Bakım Merkezi'nde düzenlendi.

Çin'in Luang Prabang'daki Başkonsolosu Li Zhigong, Nam Ou Kaskat Hidroelektrik Projesi'nin PowerChina'nın başarılı projelerinden biri olduğunu, kendi avantajlarına tam anlamıyla sahip çıktığını ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne yüksek kalitede katıldığını söyledi. Nam Ou Projesi, Laos'ta Mekong Nehri'nin en büyük kolu olan Nam Ou Nehri üzerindeki yedi kaskat hidroelektrik santralini kapsıyor. Projenin 1,272 milyon kilovatlık toplam kurulu kapasitesi ve yıllık 5 milyar kilovat-saat elektrik üretim kapasitesi bulunuyor. Aynı gün Laos'taki Çinli Elektrik Üretim Şirketleri Derneği'nin kuruluş töreni, Luang Prabang'daki Nam Ou Nehri Kaskat Hidroelektrik Santrali'nin Operasyon ve Bakım Merkezi'nde yapıldı. Dernek, Laos'ta toplam kurulu kapasitesi 2,256 megavat olan ve Laos ulusal elektrik şebekesinin kurulu kapasitesinin yüzde 49,7'sini oluşturan, Laos'ta 18 hidroelektrik santralinin inşasına yatırım yapan 13 Çinli elektrik üretim şirketinden oluşuyor.