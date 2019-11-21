Son Dakika Haberleri: Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un kuzeybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem, System.String[]

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un kuzeybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumundan yapılan açıklamada, yerel saatle sabah 06.50'de Laos'un Tayland sınırında bulunan Xayaboury kentinde 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

Tayland'ı da etkileyen deprem, ülkenin kuzey kesimleri başta olmak üzere başkent Bangkok'ta hissedildi.

Merkez üssü Mueang Nan bölgesi olan depremin yerin 31 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Güneydoğu Asya, Tayland, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:50 Kaynak: AA
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