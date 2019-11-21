Son Dakika › Güncel › Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
Laos- Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Nan bölgesi olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı. 6,1 büyüklüğünde depremden etkilenen ülkeler arasında Vietnam, Laos, Myanmar (Burma), Tayland ve Çin bulunuyor. Laos'ta bulunan Honga Termik Santralinin faaliyetlerini askıya aldığı açıklandı.
Depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
(İHA)
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu, ABD'li diplomatı kürsüden indirdi İstanbul'un riskli ve sağlam zeminlerinin detaylı haritası çıkarıldı: En riskli ilçe Silivri