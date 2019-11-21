Son Dakika Haberleri: Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Laos- Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Nan bölgesi olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı. 6,1 büyüklüğünde depremden etkilenen ülkeler arasında Vietnam, Laos, Myanmar (Burma), Tayland ve Çin bulunuyor. Laos'ta bulunan Honga Termik Santralinin faaliyetlerini askıya aldığı açıklandı.

Depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Tayland, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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