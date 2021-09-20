Laos'un başkentinde sokağa çıkma yasağı - Son Dakika

Laos'ta artan korona virüs vaka sayıları nedeniyle başkent Vientiane'de 2 haftalığına sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Güneydoğu Asya ülkesi Laos, korona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Vientiane'yi kapatma kararı aldı. Uzun bir süre günlük ortalama 60 vakanın görüldüğü ülkede, Cumartesi günü 467 vaka sayısı kaydedilmesi yetkilileri hareke geçirdi. Vientiane Valisi Atsaphangthong Siphandone, vaka sayısının büyük bir kısmının başkentte görülmesinin ardından 2 haftalığına sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Karar kapsamında Vientiane halkı yalnızca eczane, market ve hastaneye gitmek gibi temel ihtiyaçlar için dışarı çıkabilecek. Korona virüsten en fazla etkilenen 7 eyalete seyahat etmek de yasaklanırken Vientiane'ye girişlerde 14 günlük karantina uygulanacak.

Tüm kalabalık toplanmaların da yasaklandığı Vientiane'de açık havada egzersiz yapılmayacak, sokakta yiyecek satışı da olmayacak. Alınan kararlara uymayanlara ise 310 dolar para cezası kesilecek.

Laos'ta salgının başından bu yana 198 bin 399 vaka kaydedilirken, 16 kişi hayatını kaybetti. - VİENTİANE