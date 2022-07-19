VİYENTİYAN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Laos'un UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Luang Prabang kasabası, Laos'un bu yılın Mayıs ayında yabancı turistlere yönelik tüm giriş sınırlamalarını kaldırmasının ardından otel rezervasyonlarında büyük bir artış yaşıyor.

İstanbul dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlamaya devam ediyor (2)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Laos'un Unesco Dünya Mirası Listesindeki Luang Prabang Kasabası Turistlerin Gözdesi Haline Geldi - Son Dakika

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