Laos'un Unesco Dünya Mirası Listesindeki Luang Prabang Kasabası Turistlerin Gözdesi Haline Geldi - Son Dakika
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Laos'un Unesco Dünya Mirası Listesindeki Luang Prabang Kasabası Turistlerin Gözdesi Haline Geldi

19.07.2022 19:35
Laos'un Unesco Dünya Mirası Listesindeki Luang Prabang Kasabası Turistlerin Gözdesi Haline Geldi

VİYENTİYAN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Laos'un UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Luang Prabang kasabası, Laos'un bu yılın Mayıs ayında yabancı turistlere yönelik tüm giriş sınırlamalarını kaldırmasının ardından otel rezervasyonlarında büyük bir artış yaşıyor.

VİYENTİYAN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Laos'un UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Luang Prabang kasabası, Laos'un bu yılın Mayıs ayında yabancı turistlere yönelik tüm giriş sınırlamalarını kaldırmasının ardından otel rezervasyonlarında büyük bir artış yaşıyor.

Laos'un <a class='keyword-sd' href='/unesco/' title='Unesco'>Unesco</a> Dünya Mirası Listesindeki Luang Prabang Kasabası Turistlerin Gözdesi Haline Geldi

Havadan çekilen bu fotoğrafta, Laos'un UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Luang Prabang kasabasının bir manzarası görülüyor, 15 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

Laos'un Unesco Dünya Mirası Listesindeki Luang Prabang Kasabası Turistlerin Gözdesi Haline Geldi

Havadan çekilen bu fotoğrafta, Laos'un UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Luang Prabang kasabasının bir manzarası görülüyor, 15 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

Laos'un Unesco Dünya Mirası Listesindeki Luang Prabang Kasabası Turistlerin Gözdesi Haline Geldi

Laos'un UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Luang Prabang kasabasını ziyaret eden turistler görülüyor, 15 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

Laos'un Unesco Dünya Mirası Listesindeki Luang Prabang Kasabası Turistlerin Gözdesi Haline Geldi

Laos'un UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Luang Prabang kasabasında fotoğraf çektirmek için poz veren turistler görülüyor, 15 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

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İstanbul dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlamaya devam ediyor (2) İstanbul dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlamaya devam ediyor (2) Bilecikli oto tamircisi ata mirası koza yetiştiriciliği için örnek bahçe oluşturdu Bilecikli oto tamircisi ata mirası koza yetiştiriciliği için örnek bahçe oluşturdu
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Laos'un Unesco Dünya Mirası Listesindeki Luang Prabang Kasabası Turistlerin Gözdesi Haline Geldi - Son Dakika

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